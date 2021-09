Steigende Corona-Zahlen: VfL Wolfsburg stellt auf 2G-Regel um

Der Club folge damit der dringenden Empfehlung der Stadt Wolfsburg und des dortigen Gesundheitsamtes. "Mit der Umstellung auf 2G soll ein weiterer Beitrag zur Verbesserung des Infektionsschutzes geleistet werden", heißt es in einer Mitteilung des Bundesliga-Tabellenführers.

Kinder und Jugendliche ausgenommen

Ausgenommen von der Regel sind Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 18 Jahren. In der Fußball-Bundesliga setzt der 1. FC Köln auf eine ähnliche Regelung. In Hamburg hatte zuletzt der Eishockey-Oberligist Crocodiles Hamburg bekannt gegeben, ab sofort das 2G-Modell anzuwenden.

Das nächste Heimspiel des VfL Wolfsburg steht am 19. September gegen Eintracht Frankfurt an. Nach der Entscheidung für die Umstellung auf die 2G-Regel startet der VfL ab Mittwoch auch den Ticketverkauf für das erste Champions-League-Heimspiel der Wolfsburger gegen den FC Sevilla am 29. September.

VfL-Frauen-Spiel gegen Bordeaux noch unter 3G

Beim VfL gilt das Vorgehen auch für das kleinere Stadion, in dem das Frauen-Bundesligateam des Vereins spielt. Die Wolfsburgerinnen empfangen am 12. September den SC Sand zum nächsten Liga-Heimspiel. Die Champions-League-Partie der Wolfsburgerinnen am Mittwoch (18 Uhr) gegen Girondins de Bordeaux gilt allerdings noch die 3G-Regel (auch Getestete dürfen ins Stadion).