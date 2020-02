Gladbach gegen Köln - die schwierige Suche nach einem Termin

Das liegt vor allem daran, dass das Derby als Hochrisikospiel eingestuft wird. Mehr Polizei, mehr Ordnungsdienst, höhere Sicherheitsvorkehrungen - das sind die Anforderungen für solche Spiele.

Die Einstufung, vorgenommen von der "Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze" (ZIS), verhindert auch, dass der Spielordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL) entsprochen werden kann. Dort heißt es: "Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden."

Wochenenden bis Saisonende alle belegt

Da auch mindestens zwei spielfreie Tage zwischen zwei Begegnungen liegen solle, wäre der Dienstag (11.02.20) ohnehin nicht in Frage gekommen. Auch der Tag darauf scheidet aus. "Seriös brauchen wir schon etwa zehn Tage, um uns auf eine solche Partie vorbereiten zu können", sagte Gladbachs Mediendirektor Markus Aretz zur Sportschau.

Das die Partie an einem Wochentag nachgeholt werden muss, steht fest, denn bis zum Ende der Bundesligasaison steht an jedem Wochenende ein Spieltag an. Die einzige Ausnahme bildet das letzte Wochenende im März, an dem allerdings wegen der Länderspiele viele Profis von beiden Vereinen abgestellt werden müssen.

Polizei will Partie am liebsten im Hellen austragen lassen

In der zehnten Kalenderwoche, die am Montag (17.02.20) beginnt, stehen die ersten Partien des Kalenderjahres in den internationalen Wettbewerben an. Es gab in den vergangenen Jahren in verschiedenen nationalen Ligen immer wieder mal Spiele, die vor Partien in Champions und Europa League beendet wurden oder gar zumindest zeitweise parallel ausgetragen wurden, aber das sehen weder der europäische Verband UEFA noch die Medienrechteinhaber gerne.

Selbst wenn sich die beiden Vereine mit dem Dienstag (18.02.20) als Nachholtermin anfreunden würden, gäbe es ein großes Problem. An dem Abend spielt Borussia Dortmund in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Die Anreise- und Abreisewege der Fans würden sich kreuzen. So etwas wird die Polizei unter allen Umständen vermeiden wollen.

Aschermittwoch als passendester Termin

Wie ein Sprecher der DFL zur Sportschau sagte, wünscht der Verband, dass er möglichst bald einen Nachholtermin bekanntgeben und die Partie auch möglichst bald nachgeholt werden kann. Dagegen spricht, dass die Polizei sich wünscht, das Spiel im Hellen austragen zu lassen. Aber Sachzwänge dürften das verhindern.

Der Nachholtermin, der unter Berücksichtigung aller Kriterien günstig scheint, ist der Aschermittwoch (26.02.20). In der elften Kalenderwoche gibt es keine Spiele in europäischen Wettbewerben und auch keinen DFB-Pokal (eine Woche später). Zudem sind sowohl Gladbach als auch der 1. FC Köln vor und nach Aschermittwoch jeweils samstags in der Liga gefordert.

Kölner Karnevalsbedenken dürften keine Rolle spielen

Der Dienstag zuvor käme zwar in Frage, da aber in Gladbach der Karneval am Veilchendienstag seinen Höhepunkt erreicht, scheidet er unter Sicherheitsaspekten aus. Ob die Polizei nach den vielen Einsatzstunden an Karneval für Aschermittwoch bereit ist, war am Montag (10.02.20) noch offen. Eine Anfrage der Sportschau läuft.

Dass Kölns Sportdirektor Horst Heldt sich schon kurz nach der Spielabsage gegen den Termin wegen diverser Aktivitäten im Karneval aussprach, dürfte die maßgeblichen Parteien - also DFL, Polizei und den Liverechteinhaber "sky" kaum interessieren, sollte es Heldt denn ernst gemeint haben.

sid | Stand: 10.02.2020, 11:00