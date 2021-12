Bei Marcus Thuram gab es zu Saisonbeginn bereits einen vollständig ausgehandelten Deal mit Inter Mailand samt Ablöse über 37 Millionen Euro, den erst die Verletzung des Franzosen beim 0:4 in Leverkusen doch noch platzen ließ.

Neben Thuram wirkt auch Alassane Plea chronisch auf dem Sprung (Richtung Premier League), seine Auswechslung gegen Freiburg nach nur 29 Minuten dürfte ein Bruch im Verhältnis zu Hütter sein.

Neuhaus nicht mal eingewechselt

Nationalspieler Florian Neuhaus, an dem Bundestrainer Hansi Flick trotz seines Reservistendaseins im Verein bisher festhält, wurde gegen Freiburg ebenso wie Ex-Weltmeister Christoph Kramer nicht mal eingewechselt.

Neuhaus hatte eine Mannschaft beim Derby in Köln mit einem Fehlpass vor dem 1:2 auf die Verliererstraße gebracht. Mit ihm kann Hütter seit Wochen nicht mehr viel anfangen, der Trainer erinnerte in dieser Personalie sogar schon mal öffentlich an das "Leistungsprinzip" : Auch bei Neuhaus ist ein Winterwechsel nicht völlig auszuschließen.

Dass der 1:10-Tore-Einbruch binnen acht Tagen auch etwas mit dem Trainer selbst zu tun hat, verneint Jonas Hofmann vehement: "nullkommanull" . Hütter selbst nahm sich nach dem Freiburg-Spiel zwar auch selbst "mit ins Boot" , wurde bei seinem Anteil an dem Resultat aber nicht konkret.

Trainerfrage? "Absurd"

Sorgenvoll und ungläubig: Adi Hütter bei der Pleite gegen Freiburg

Sportschau.de sprach Eberl anschließend auf die Trainerfrage an. Der für seine ruhige Hand bekannte Sportdirektor ging sofort in den Angriffsmodus über. "Absurd" sei es, dieses Thema jetzt anzubringen. "Wenn man sich nach zwei Niederlagen schon mit so etwas beschäfitgen muss und hier so schnell alles in Frage gestellt wird, dann ist das nicht mehr der Fußball, mit dem ich mich identifizieren kann. Wir haben hier für etwas entschieden und gehen einen gemeinsamen Weg."

Der Gladbacher Weg von 2:8-Trainer Friedel Rausch aus dem Jahr 1998 endete übrigens zehn Tage nach dieser bisher höchsten Heimniederlage in der VfL-Geschichte, es hatte gleich anschließend noch ein 1:7 in Wolfsburg gegeben. Welche Lehren Adi Hütter aus seiner 1:4-und-0:6-Woche zieht, wird sich bis Weihnachten zeigen: Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim sind die drei kommenden Gegner.