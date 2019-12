Immerhin, die gute Nachricht kam noch am selben Abend. Eintracht Frankfurt teilte mit, dass Gacinovic nach der brutalen Notbremse des Schalker Torhüters "glimpflich" davongekommen sei, es handele sich nur um eine schwere Rippenprellung. "Es geht ihm den Umständen entsprechend aber soweit gut" , hieß es in der Meldung.

Absicht unterstellt niemand

Bei dem enormen Tempo der Attacke, die Gacinovic nicht kommen sah, und dem ausgestreckten Bein mit den Stollen voraus in die Brustgegend des Eintracht-Offensivspielers hätte es in der Tat sehr viel schlimmer kommen können.

Niemand unterstellte Nübel anschließend Absicht. Deshalb sind auch die Vergleiche mit dem Toni-Schumacher-Foul am Franzosen Patrick Battiston aus der Weltmeisterschaft 1982, der Kung-Fu-Attacke von Oliver Kahn 1999 gegen Dortmunds Stephane Chapusiat oder anderen Entgleisungen wie von Holland-Treter Nigel de Jong (2010 im WM-Finale gegen Spaniens Xabi Alonso) oder Tim Wiese gegen Ivica Olic (2008) - die natürlich sofort alle in den Sozialen Netzwerken die Runde machten - fehl am Platz. Auch wenn die Intensität des Vorfalls unbestreitbar ähnlich aussah.

"Er kam leider zu spät"

Alexander Nübel sieht Rot