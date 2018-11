Seinen persönlichen Schlüsselmoment könnte Tobias Strobl in dieser Saison schon vor dem Start der Punktspiele erlebt haben: Mitte August, als Borussia Mönchengladbach ein Testspiel gegen den englischen Erstligisten FC Southhampton bestritt. Es war so etwas wie der Härtetest, bevor es in der Liga ernst wurde. Und die Borussia siegte mit 3:0.

Hinter den beiden neu installierten Achtern Jonas Hofmann und Florian Neuhaus agierte Tobias Strobl als Sechser und "Schattenmann". Er schirmte die offensiven Leute ab, dirgierte von hinten und spielte kluge Bälle im Aufbau. Nach dieser Partie war er drin im Team. Hatte sich unter Trainer Dieter Hecking einen Stammplatz erkämpft. Und damit immerhin einen Hochkaräter wie Christoph Kramer verdrängt.

Egal, wer vor ihm spielt - Strobl harmoniert

So ist das bislang geblieben. Mit Strobl, der in zehn von bisher 14 Pflichtspielen als Stammkraft in der Startformation begann, hat das Team vom Niederrhein bis heute eine Klasse-Spielzeit hingelegt. Das jüngste 4:1 gegen Hannover 96 bestätigte: Der 28-Jährige harmoniert ausgezeichnet mit den Kollegen - egal, wer vor ihm spielt. Ob Neuhaus oder Hofmann, die vor ihm begannen, oder später mit Denis Zakaria und dem aus der Spitze zurückbeorderten Lars Stindl.