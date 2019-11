"Wenn man zur Halbzeit 0:3 hinten liegt, reicht es nicht nur, sich zu schütteln" , räumte Baumgart bei der Pressekonferenz ein. "Heute war ein sehr großer Klassenunterschied zu sehen. Wir wissen natürlich, wo wir herkommen und dass solche Spiele passieren können." Robert Skov traf bereits nach 72 Sekunden mit einem direkten Freistoß. Pavel Kaderabek (15.) und Jürgen Locadia (26.) nutzen dann die riesigen Lücken in der Gäste-Abwehr. SC-Sportdirektor Martin Przondziono monierte, man habe "wie eine Schülermannschaft" verteidigt.

Schwere Zeiten für den Aufsteiger

Die achte Saisonniederlage hätte durchaus noch höher ausfallen können. Dass es nicht so kam, lag nur an den Gastgebern. Diese wussten nach drei schnellen Treffern nichts so recht anzufangen mit der Begegnung, die am Ende einem Freundschaftsspiel glich. In der Schlussphase gab es sogar eine kurze Szene, wo alle Protagonisten einfach nur auf dem Rasen standen, obwohl der Ball im Spiel war.