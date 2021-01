Hertha BSC bestätigt: Aus für Preetz und Labbadia

Dann soll Carsten Schmidt als Vorsitzender an einer digitalen Medienrunde Fragen zur Trennung beantworten. Zuvor ließ er sich in der Mitteilung der Freistellung so zitieren: " Bruno Labbadia hat mit seinem Trainerteam Woche für Woche viel Arbeit in die Entwicklung der Mannschaft investiert. (...) Letztlich müssen wir aber festhalten, dass wir mit 17 Punkten nach 18 Spielen in einer sehr ernsten Situation stecken. Daher haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen. " Die Nachfolge solle "in den kommenden Tagen" geklärt werden.

Die "Bild am Sonntag" hatte schon am Samstagabend berichtet, dass Trainer und Manager im kommenden Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt nicht mehr in der Verantwortung stehen werden. Hertha hatte am Samstag mit 1:4 gegen Werder Bremen verloren.