Nuri Sahin hatte in den gerade abgelaufenen 90 Minuten die Regie übernommen und dies tat er auch nach dem Abpfiff: "Nach einem völlig verdienten 0:6 in München hat man schwere Beine. da nimmt man gern mal so ein Glückstor, damit es flutscht" , meinte der 29-Jährige nach dem 3:0-Sieg seines BVB gegen den VfB Stuttgart. Einem Sieg, der deutlich klingt, sich zunächst aber überhaupt nicht abgezeichnet hatte. Bis zum 1:0 durch Christian Pulisics abgerutschte Flanke war der VfB das bessere Team - die Borussia wirkte nach der vorangegangenen Abreibung in München total verunsichert.

Sahin prägte das Spiel