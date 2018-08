Für Gesprächsstoff an diesem turbulenten Eröffnungsabend der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga sorgte auch das Outfit von Julian Nagelsmann. Hoffenheims Trainer-Jungstar stand im weißen Hemd am Spielfeldrand, das von einer Kragennadel am Hals zusammengehalten wurde. Die Augenbrauen des 31-Jährigen wirkten zudem gezupft und nachgezeichnet, das Gesicht gestrafft, wie die Deutsche Presse-Agentur aufmerksam beobachtete. Darauf nach Schlusspfiff angesprochen, bestätigte Nagelsmann indirekt einen Schönheitseingriff. "Ich habe Schlupflider", sagte der Coach, referierte über "Permanent Make-up" und fügte an: Frauen dürften sich schick machen, das sei doch wohl auch für ihn erlaubt.

Auch zu seinem Hemd-Accessoire hatte er nach dem unglücklichen 1:3-Niederlage seines Teams beim Rekordmeister einen doppeldeutigen Kommentar. "Mir ist einige Male der Kragen geplatzt. Mit der Nadel hat es gehalten, aber ein paarmal war es eng."

Nagelsmann sauer: "Wo waren die Video-Assistenten?"

Nagelsmann meinte wohl vor allem die womöglich vorentscheidende Szene des Spiels beim Stand von 1:1: Hoffenheims Verteidiger Havard Nordtveit hatte im Strafraum beim Laufduell mit Franck Ribery zur Grätsche angesetzt, der Münchner verlor schon lange vor einer Berührung, "eine halbe Stunde früher" (Nagelsmann), den Bodenkontakt und kam zu Fall. Schiedsrichter Bastian Dankert fiel nicht nur auf Riberys Flugeinlage hinein und entschied auf Strafstoß - der keiner war, wie Nagelsmann und auch sein Gegenüber Bayern-Coach Niko Kovac im Anschluss übereinstimmend sagten. Dankert verzichtete auch darauf, die Entscheidung - nach einem offensichtlich alles andere als glasklarem Foulspiel - durch den Video-Assistenten (VAR) überprüfen zu lassen.

Vor allem dies erhitzte im Anschluss die Gemüter, besonders auf Hoffenheimer Seite. Zumal der Videoschiedsrichter zuvor bei einem vermeintlichen Handspiel von Thomas Müller eingegriffen hatte, was zur Aberkennung des Münchner Treffers führte. Eine Szene, die nicht nur nach Ansicht von TV-Experte Matthias Sammer "viel weniger würdig war, einzugreifen als die Situation des Elfmeters."

"Warum das Zustandekommen des Elfmeters nicht kontrolliert wird, ist mir ein Rätsel", wetterte Nagelsmann. "Ich weiß nicht, wo die Videoassistenten da gerade waren, anscheinend waren sie nicht am Platz."