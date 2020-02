13 Minuten lang schoben sich die Spieler der TSG Hoffenheim und des FC Bayern München am Samstagnachmittag (29.02.2020) den Ball zu und plauderten miteinander. Es waren kuriose Szenen am Ende eines Skandalspiels.

Weil im Gästeblock ein verunglimpfendes Transparent gezeigt wurde, mit dem erneut Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp persönlich angefeindet wurde, unterbrach Schiedsrichter Christian Dingert die Partie zwei Mal. Eine dritte Unterbrechung hätte den Abbruch bedeutet.

Rummenigge: "Idee kam von den Spielern"

Nachdem viele Fans das Stadion in der fast zehnminütigen Pause bereits verlassen hatten, kehrten die Spieler zurück - allerdings ohne Fußball zu spielen. Dingert stand daneben, als sich die Akteure den Ball zuschoben, nach 90 Minuten pfiff er pünktlich ab. "Die Idee kam von den Spielern" , berichtete Rummenigge bei Sky: "Ich schäme mich zutiefst für diese Chaoten und habe mich bei Dietmar Hopp auch entschuldigt."

Der Bayern-Boss kündigte das schärfste Vorgehen gegen die Verursacher des Skandals an: "Wir haben alles mitgefilmt und werden die Leute zur Rechenschaft ziehen." Rummenigge glaubt, dass das Spiel in Sinsheim eine Zäsur bedeutet: "Die ganze Bundesliga, die DFL und der DFB müssen zusammenstehen und gegen diese Chaoten vorgehen. Das war das hässliche Gesicht von Bayern München. Dafür gibt es keine Entschuldigung."

Seifert lobt Vorgehen in der Schlussphase