Der FC Schalke 04 verharrt auch nach dem siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf einem Abstiegsplatz und geht als Tabellen-Vorletzter in die Länderspielpause. Beim zuvor noch punktlosen Schlusslicht Mainz 05 reichte es nicht zum geplanten Befreiungsschlag für die "Königsblauen". Der Punkt am Samstag (07.11.2020) beim 2:2 (1:2) im Kellerduell war am Ende wegen des späten Eigentors durch Jeremiah St. Juste sogar glücklich.

Davon wollten die Schalker nach dem Schlusspfiff aber nur wenig wissen. Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider war sauer und genervt vom Schiedsrichterteam. "Es reicht irgendwann mal" , schimpfte er. "Ich fühle mich schlecht behandelt" , sagte er vor allem bezogen auf den zweiten Mainzer Strafstoß von Jean-Philippe Mateta zur 2:1-Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der Video-Schiedsrichter hatte nach einem vermeintlichen Foul von Ozan Kabak an Mateta die Entscheidung nicht zurückgezogen.