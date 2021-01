Eisige Stimmung beim 1. FC Köln

Jonas Hector brachte die Gefühlslage bei seinem Team auf den Punkt, als er die Frage nach dem schwarzen Tag in Freiburg mit der rhetorischen Gegenfrage beantwortete: "Gibt es eine Farbe dunkler als schwarz?"

Dunkler als schwarz - so deprimierend aussichtslos ist die Situation vielleicht nicht, aber nach dem beängstigend schwachen Auftritt in Freiburg höchst angespannt und alarmierend.

Einmal mehr in die Schusslinie

Das zeigt auch der Blick in die Kölner Medien, die stets einen nicht geringen Einfluss auf das Stimmungsbarometer beim Geißbock-Klub haben. Und da sieht es für einen Mann nicht besonders gut aus: Trainer Markus Gisdol. "Druck auf Gisdol wächst" prangt in fetten Lettern auf der Titelseite des Kölner "Express". Die "Bild-Zeitung" ist sogar schon einen Schritt weiter. "0:5 - Gisdol bekommt noch eine Siegchance".

Das hört sich nach einem Ultimatum an, über dessen Existenz man zum jetztigen Zeitpunkt nur spekulieren kann. Gisdol hat sich auf jeden Fall nach der neuerlichen Minusserie einmal mehr in die Schusslinie gebracht. Vier Spiele ist sein Team in der Bundesliga sieglos. Seit 395 Minuten warten die Kölner auf einen Torerfolg - keine guten Zahlen für den Trainer.

Zweite kritische Phase

Schon der Saisonstart hatte in Köln ja heftig auf die Gemüter gedrückt. Bis Ende November mussten die Rheinländer warten, ehe der erste Saisonerfolg gelang. Das war mit dem 2:1 in Dortmund dann gleich ein Paukenschlag. Die Kölner ließen zwei weitere gute Spiele folgen mit dem 2:2 gegen Wolfsburg und dem Sieg in Mainz. Gisdol hatte sich damit vorerst auf die sichere Seite gebracht.

FC-Trio in Freiburg - von links: Horst Heldt, Markus Gisdol und Frank Aehlig.

Doch mit dieser Sicherheit ist es nun wieder vorbei. Nach außen hin suchen die Spieler die Kritik bei sich selbst. "So kann man natürlich nicht auftreten, das ist ganz klar. Jetzt müssen wir nach vorne blicken. Es geht nur darum, den FC in der Liga zu halten" , sagte Torwart Timo Horn.

Richtungsweisender Januar

Etwas deutlicher wurde Sport-Geschäftsführer Horst Heldt, der seinen Frust so zusammenfasste: "Das war komplettes Versagen. Da hat nicht viel funktioniert" , meinte Heldt gegenüber der "Bild". Angeblich soll der Manager dem Trainer eine Jobgarantie mindestens für das Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Samstag gegeben haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sollte diese Partie auch noch verloren gehen, wäre Gisdol als Trainer in Köln wohl nicht mehr zu halten, zumal die folgenden FC-Aufgaben nicht weniger brisant sind. Nach dem Heimspiel gegen Hertha geht es zum FC Schalke 04, dann zur TSG Hoffenheim, ehe Arminia Bielefeld in Köln antritt, allesamt Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Der Januar dürfte entscheidend sein für die nahe sportliche Zukunft des 1. FC Köln.