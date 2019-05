Bayer Leverkusen - Mit Vollgas in die Champions League

Demirbay-Wechsel bahnt sich an

Nach den Vorstellungen der letzten Wochen mit vier Siegen in Reihe hat Leverkusen die besten Karten, am Ende auf Champions-League-Platz vier zu landen. Das Restprogramm mit Spielen gegen Schalke und Hertha spricht für Bayer. "In den nächsten zwei Wochen können wir vieles erreichen, aber es kann auch viel kippen. Ich bin gespannt, was am Ende heraussspringt" , sagte Brandt.

Egal in welche Richtung die Personalie Julian Brandt läuft - ein neuer Mann steht offenbar parat. So bahnt sich ein Wechsel von Kerem Demirbay von 1899 Hoffenheim nach Leverkusen an. Leverkusen will offenbar von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des Mittelfeldspielers über 32 Millionen Euro Gebrauch machen und Demirbay für fünf Jahre an sich binden.

Stand: 06.05.2019, 10:30