BDFL-Präsident Hangartner kritisiert Bezahlung an NLZ in der Bundesliga

"Mit Erstaunen und großer Sorge" , sagte BDFL -Präsident Lutz Hangartner, habe er den Bericht des WDR -Hintergrundmagazins Sport inside zur Kenntnis genommen, wonach viele Trainer ausgerechnet in den wichtigsten deutschen Talentschmieden auf 450-Euro-Basis arbeiten. "Warum wird in ausgerechnet diesem Bereich gespart, wo doch oben teilweise so viel Geld vorhanden ist?"

Minijobber offenbar die Regel unterhalb der U13

Sowohl betroffene Trainer als auch ein Rechtsanwalt, der Trainer des FC Bayern München vertritt, hatten gegenüber Sport inside sogar mögliche Mindestlohn-Verstöße angeprangert. Die Trainer berichteten von Arbeitswochen mit mindestens 25 bis 30 Stunden, oft auch 40 Stunden für Minijobber. Erlaubt sind für geringfügig Beschäftigte 48 Stunden im Monat. Sport inside hatte Trainer aus mehreren Vereinen interviewt.

Diese Bezahlpraxis wird vor allem im Bereich unterhalb der U13 angewendet, wo es bei den Bundesligisten nur wenige festangestellte Trainer gibt. Die oft hochqualifizierten Übungsleiter haben aber ein breites Arbeitsspektrum über das Training und die Analyse hinaus. Dazu kommen Scouting, Elterngespräche, Turnierreisen und damit verbundene große Verantwortung. Dass diese Minijobber-Regelung offenbar häufig vorkommt, ergab auch eine Umfrage von Sport inside unter allen 36 Nachwuchsleistungszentren in Liga eins und zwei.

BDFL -Präsident Hangartner hat kein Verständnis

Hangartner kündigte an, diesbezüglich auch mit der Deutschen Fußball-Liga ( DFL ) ins Gespräch gehen zu wollen, die sich zu den Sport-inside-Recherchen nicht geäußert hatte. "Die DFL sollte den Posten Bezahlung der Trainer bei ihrer alljährlichen Prüfung der Nachwuchsleistungszentren im Rahmen der Lizenzierung mit aufnehmen" , forderte der BDFL -Präsident.

"Sollten die dort dargelegten Tatsachen repräsentativ sein, fällt es mir schwer, dafür Verständnis aufzubringen“ , so Hangartner zum Bericht von Sport inside: "Seit vielen Jahren wird im deutschen Fußball die Devise propagiert, dass die besten Trainer:innen im Kindes- und Jugendalter eingesetzt werden sollen, in der Erkenntnis, dass in dieser Entwicklungsphase all die Grundlagen gelegt werden, die später auf Topniveau gebraucht werden." Um diese umzusetzen müsse man "mehr hauptamtliche Trainer anstellen, die auch angemessen honoriert werden" .

Derzeit, so Hangartner, werde eine umfassende Ursachenforschung betrieben, warum der deutsche Fußball nicht mehr die erhoffte Zahl an Talente hervorbringt. "Aus meiner Sicht sollte auch diese Problematik mit den Löhnen unter die Lupe genommen werden, denn sie kann ebenso ein Mosaikstein für die festgestellte Fehlentwicklung sein."

Falsche Angaben auf den Stundenzetteln

Die Trainer aus verschiedenen Vereinen gaben an, sie hätten teilweise falsche Angaben auf ihren Stundenzetteln machen müssen, um die Mindestlohn-Vergehen nicht offensichtlich werden zu lassen. In die Kritik gerät dabei einmal mehr auch die Nachwuchsförderung von Rekordmeister FC Bayern München. Trotz 700 Millionen Euro Jahresumsatz und alljährlich satten Gewinnen gibt es am Bayern-Campus nach WDR -Recherchen eine große Anzahl von Minijobbern.

Ein Bayern-Trainer äußerte sich so: "Thema Mindestlohn. Dann gab es eine große Besprechung mit allen Leuten, die davon betroffen sind. Es waren bestimmt 20, 25. Da hat sich dann der der Leiter vorne hingestellt, abgesichert von der Rechtsabteilung, und hat uns vorgerechnet, dass wir weit über Mindestlohn sind, weil wir unter der Woche jeweils dreimal pro Woche Training haben. Die können wir als zwei Stunden aufschreiben. Und dann der Clou: Man reist irgendwo nach Berlin oder London, ist da drei Tage mit den Kindern komplett zusammen und schreibt 80 Minuten Nettospielzeit auf." Der FC Bayern ließ eine Anfrage zu den Vorwürfen unbeantwortet.