Warum so wenige Bundesliga-Vereine einen fest angestellten Arzt haben

Auch die angesehene britische Expertenzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" (BJSM) stellt bei einer in diesem Jahr veröffentlichten Studie einen solchen Zusammenhang her. Kernaussage: Die Qualität der Kommunikation zwischen dem medizinischen Team und dem Chefcoach bestimmt die Verletzungsrate und Einsatzfähigkeit der Spieler in den Spitzenklubs. Die Ergebnisse wurden unter 36 Profiklubs aus dem Elitebereich in 17 Ländern ermittelt.

Der Sportwissenschaftler Erbeldinger warnt davor, dass es in der modernen Sportmedizin nicht allein "um Performance-Steigerung" gehen dürfe. Es sei unabdingbar, dass im Profifußball "gerade die Bereiche Ernährung, Regeneration und Prophylaxe noch einer grundlegenden Optimierung bedürfen." Dabei will Erbeldinger keinen Weg vorschreiben, wenn er anmahnt, der Regeneration endlich den notwendigen Raum zu geben. "Wir können nicht jeden in die Eistonne zwingen, aber wir sollten die Sinne für das Thema schärfen." Und so begrüßt es der 40-Jährige auch ganz generell, "wenn der Stellenwert des Mannschaftsarztes steigt" .

Tim Meyer warnt vor zu großer Abhängigkeit

Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer trägt allerdings erhebliche Bedenken gegen eine hauptamtliche Vollzeitbeschäftigung von Ärzten durch Vereine vor. Zum einen halte er es für wichtig, "dass man als Arzt auch den Nicht-Leistungssportler und Otto-Normal-Patienten sieht, um einen offenen Blick zu haben für andere Erkrankungen und medizinische Entwicklungen" , erläuterte Meyer im "Kicker". Zum anderen erzeuge ein solches Verhältnis eine stärkere Abhängigkeit vom sportlichen Erfolg. "Wer absteigt, wird möglicherweise entlassen, weil der Klub sich in der 2. Liga keinen hauptamtlichen Arzt mehr leisten kann."

Für gefährlich würde es der Vorsitzende der medizinischen Kommission des DFB gar halten, sollten die Ärzte an Prämien beteiligt werden. Stichwort: Anti-Doping-Kampf. "Ich unterstelle niemandem, dass er dopt, aber ich finde es kein gutes Zeichen, wenn ärztliches Handeln materiell am sportlichen Erfolg hängt." Der am Institut für Sport und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes beschäftigte Meyer sagt: "Mir ist natürlich klar, dass Vereine an einer festen Anbindung ein gewisses Interesse haben könnten. Präsenz, Verfügbarkeit und mögliche Einflussnahme sind Punkte, die aus Vereinssicht kaum von der Hand zu weisen sind." Doch bei ihm überwiegt die Skepsis gegenüber den neuen Modellen in Leipzig und Mönchengladbach.

Stand: 04.12.2018, 09:23