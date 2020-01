Zwei oder drei neue Spieler sollten kommen, hat Kölns Sportchef Horst Heldt für den Winter angekündigt. Der Bedarf ist offensichtlich, nur dank einem überraschenden Endspurt steht der FC mit 17 Punkten knapp über dem Strich.

Kölns Problemzonen befinden sich außen. Hinten rechts wackelt Kingsley Ehizibue, in der Offensive enttäuschten Kingsley Schindler und Florian Kainz. Und der FC wird sich im Abstiegskampf kaum auf die unerfahrenen Ismail Jakobs (20) und Jan Thielmann (17) verlassen wollen.

Mark Uth bei Schalke außen vor

Eine mögliche Alternative: Mark Uth. Der 28 Jahre alte Mittelstürmer fühlt sich auch auf Rechtsaußen wohl, ist bei Schalke 04 meist außen vor und bekommt dort in Michael Gregoritsch (FC Augsburg) einen weiteren Konkurrenten vorgesetzt.

Uth ist gebürtiger Kölner und wollte schon mehrfach zurückkehren zu seinem Jugendverein. 2017 scheiterte ein Wechsel zum FC an der Ablösesumme, 2018 am Kölner Abstieg.

Uth erneut angeschlagen

Uths 29 Tore in 78 Spielen für Hoffenheim haben ihm 2018 den Sprung zum FC Schalke und sein A-Länderspieldebüt ermöglicht. FC-Trainer Markus Gisdol kennt Uths Qualitäten genau, denn er war als Hoffenheimer Trainer 2015 daran beteiligt, den Angreifer aus Heerenveen loszueisen.

Allerdings hatte Uth zuletzt Verletzungspech, auch aktuell schmerzt erneut die Leiste. Nur wenn er fit ist, ergibt die Verpflichtung Sinn für den FC. Außerdem wäre selbst ein Leihgeschäft teuer, denn Uth gilt bei Schalke als Großverdiener.

Träume von Lukas Podolski

Und vorne links? Da träumen einige FC-Fans von Vereins-Ikone Lukas Podolski. Dessen Vertrag bei Vissel Kobe in Japan läuft am 31. Januar aus. Der 34-Jährige hat nach einer Ohren-OP zuletzt mehrere Monate pausiert und kam nur mühsam in Schwung. Im letzten Saisonspiel traf er aber dreifach und am Neujahrstag feierte er als Startelf-Spieler den Pokalsieg.

Reicht es nach drei Jahren in Japan doch noch für die Bundesliga? Zumindest für eine Rolle als Joker und Mentor? Podolski hat stets betont, nach Köln zurückkehren zu wollen und sagte dem "Express" nach dem Pokaltitel: "Ich würde gerne weiterspielen, aber das Paket muss passen." Die FC-Führung und Heldt haben sich zum Ziel gesetzt, Podolski an den FC binden. Allerdings ist eine Rolle außerhalb des Rasens die wahrscheinlichste Variante.

Stand: 01.01.2020, 19:55