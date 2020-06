Thuram bejubelte seinen ersten Treffer für Borussia Mönchengladbach in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (31.05.2020) mit einem Kniefall. Der 22 Jahre alte Franzose kniete nach seinem Tor zum 2:0 im Strafraum nieder und senkte den Kopf. "Besonderer Moment im Borussia-Park" , schrieb der Bundesligist zu einem Foto Thurams auf Twitter. Der englischsprachige Account der Gladbacher twitterte: "Keine Erklärung erforderlich" . Thuram teilte später via Instagram mit: " Gemeinsam kommen wir voran. Gemeinsam verändern wir etwas. "

