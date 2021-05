Schiedsrichter Manuel Gräfe: Kommt es zum Rechtsstreit mit dem DFB?

Unterstützung aus der Bundesliga

"Ich glaube, es ist an der Zeit, dass im Schiedsrichterwesen persönliche Motive in den Hintergrund treten und die Besten zum Einsatz kommen" , betonte Gräfe im WDR. Die Altersgrenze sei für ihn "nicht sinnvoll und hört sich nach Diskriminierung an. Der DFB schreibt sich auf die Fahnen, er sei gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und für Diversität, und dann sortiert man nur wegen einer Zahl, eines Alters, drei Schiedsrichter aus."

Solange die Leistung stimme "spricht nix dagegen. Ich war immer fit. Dass das erst so rabiat abgelehnt wurde und man einem das jetzt auch noch über die Medien mitteilt, ist bezeichnend" , äußerte der Unparteiische. Aus der Bundesliga hatte er große Unterstützung für eine Fortsetzung seiner Referee-Karriere erhalten.

Appelle an den DFB

Aus der Bundesliga hatten zahlreiche Spieler, Trainer und Funktionäre an den DFB appelliert, an Gräfe festzuhalten und nicht nach Alter, sondern nach Qualität zu urteilen. So sagte beispielsweise Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc: "Dass einer der angesehensten Schiedsrichter Deutschlands gegen den Widerstand der breiten Masse nur deshalb in den Zwangsruhestand geschickt wird, weil sein Alter irgendwann um Mitternacht von 47 auf 48 schaltet, halte ich für wenig professionell. Eigentlich ist es ein Witz."

Augsburg-Trainer Markus Weinzierl warnte sogar: "Wir verlieren sehr viel Kompetenz und einen sehr, sehr guten Mann."

Fröhlich nennt Entscheidung "schwierig"

DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hatte zu der Maßnahme zuletzt erklärt: "Die Entscheidung war für uns sehr schwierig. Aber letztendlich gaben für uns die Aspekte Weiterentwicklung und Strategie in der Kaderplanung den Ausschlag." Es sei keine Entscheidung gegen die altgedienten Referees, sondern für höhere Fluktuation und ein Nachfüllen mit Talenten.

red/wdr | Stand: 27.05.2021, 22:19