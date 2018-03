Wenn Mannschaften dem Abstieg entgegentrudeln, heißt es meist: Wir brauchen Stabilität, Kontinuität, Sicherheit. Schwarz geht auf der Torwartposition einen anderen Weg. "Alle drei Torhüter sind auf dem Trainingsplatz und machen einen guten Eindruck", sagte der 39-Jährige am Donnerstag (29.03.2018). Schwarz will erst in der Abschlussbesprechung am Sonntag bekanntgeben, ob weiterhin U21-Nationalkeeper Florian Müller im Tor steht oder ob Robin Zentner oder René Adler wieder eine Chance erhalten.

Adler (33) war als Nummer eins in die Saison gestartet, zeigte bis zu seiner Verletzung nach neun Spieltagen ordentliche Leistungen. Ersatzmann Zentner (23) lief anschließend 15 Mal auf, bis auch er sich verletzte. So bekam Youngster Müller (20) seine Chance, überragte beim Debüt gegen den HSV. So blieb er im Kasten, der zurückgekehrte Adler musste sich zweimal auf die Bank setzen. Zuletzt beim 0:3 gegen Frankfurt wackelte Müller allerdings.