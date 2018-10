Mainz 05 kämpft um Selbstbestimmung

Da sage noch einer, der FSV Mainz 05 gebe kein gutes Aushängeschild der Fußball-Bundesliga ab. In wirtschaftlicher Hinsicht sind die Rheinhessen zweifelsohne ein Musterschüler im Oberhaus, der erheblich zum positiven Jahresergebnis beiträgt.

Die Nullfünfer haben im achten Geschäftsjahr hintereinander ein positives Jahresergebnis vermeldet (3,3 Millionen Euro Gewinn nach Steuern); sie haben ihren Umsatz noch einmal um vier Millionen gesteigert (114 Millionen); sie haben mittlerweile fast 34 Millionen Eigenkapital angehäuft.

Für die laufende Saison werden sogar, teile der Finanzvorstand Jan Lehmann mit, mehr als 140 Millionen Umsatz und ein Jahresüberschuss von 18 Millionen erwirtschaftet. Für den oft als Karnevalsverein verspotteten Klub eine beachtliche Leistung.

Ein Brief aus der Rechtspflege vom Amtsgericht

Das alles kann trotz eines zehrenden Abstiegskampfes gelingen - und als eingetragener Verein. Einer, der sich in erster Linie mit dem Fußball und nicht dem Karneval beschäftigt. Umso erstaunlicher nun, dass den Erstligisten kürzlich ein Brief aus der Rechtspflege des Amtsgerichtes Mainz erreichte, indem der Verein zu einer Änderung der Struktur gedrängt wird.

Diesen ungewöhnlichen Vorgang machte die Vereinsführung auf der Mitgliederversammlung am Montagabend öffentlich. Das Gericht habe eine Frist gesetzt, bis zum 15. November eine Umstrukturierung in eine Kapitalgesellschaft in Gang zu bringen.

Vereinschef Hofmann plädiert für die Beibehaltung

Ein Grund, dass die Veranstaltung vor 502 (von 12.417) Mitgliedern in der Arena am Europakreisel bis kurz vor Mitternacht dauerte, so viel gab es zu besprechen und klarzustellen. "Mainz 05 baut auf die Struktur als eingetragener Verein" , betonten der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann und der Aufsichtsratsvorsitzende Detlev Höhne in ihren Reden unisono.

Aus ihrer Sicht ist es fast ungeheuerlich, dass das Amtsgericht nicht nur einen Zeitplan zu einer Entscheidung über die Ausgliederung des Profi-Spielbetriebs einfordert, sondern ein Verfahren aufgrund einer Rechtsformverletzung erwägt, wie es im Juristendeutsch heißt.

Im schlimmsten Falle würde damit die Löschung aus dem Vereinsregister drohen. Der FSV Mainz 05 vor der Auflösung? Das ist allerdings ungefähr so wahrscheinlich wie die Vorstellung, dass das Team von Trainer Sandro Schwarz demnächst auf dem Mainzer Gutenbergplatz die Meisterschale zeigt. Gegenüber der "FAZ" beteuerte der Amtsgerichtspräsident Matthias Schwerer, dass er keine Kenntnis vom Vorgang einer womöglich etwas übereifrigen Rechtspflegerin hatte, die aufgrund der hohen Umsätze und Gewinne Zweifel an der Gemeinnützigkeit äußerte.

Schulterschluss mit den Mitgliedern

Alles nur ein Sturm im Wasserglas? Das Thema taugte vortrefflich, um in der Arena am Europakreisel einen Schulterschluss zu propagieren und gegenüber den Mitgliedern das Recht auf Selbstbestimmung einzufordern. "Die Entscheidungshoheit über die Frage, wie wir uns organisieren, sollte bei uns und unseren Mitgliedern liegen. Wir sehen uns durch die aktuelle Rechtsprechung in jeder Hinsicht bestätigt" , betonte Klubchef Hofmann.

Und der Kontrolleur Höhne beklagte: "Das ist kein Angriff auf Mainz 05, sondern auf den Profifußball generell. Wir lassen uns das nicht gefallen." Zumal ein Urteil womöglich ein Präzedenzfall wäre, dem sich andere Rechtspfleger anschließen könnten. Höhne: "Wir werden alle rechtsstaatliche Mittel einlegen." In dieser Frage erwarte er auch (finanziell) Unterstützung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und von der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Tatsächlich könnten diese Institutionen den Vorgang kaum tatenlos hinnehmen, die den Profivereinen mehrere Optionen in der Organisationsstruktur lässt. Einer Kapitalgesellschaft ist seit 1998 die Teilnahme an der Bundesliga erlaubt, vorausgesetzt ein eingetragener Verein mit Fußballabteilung besitzt mindestens die Hälfte der Stimmanteile plus einen weiteren Stimmanteil (50+1 Regel).

Verschiedene Optionen möglich

Beliebt sind die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (GmbH & Co. KGaA) geworden. So haben sich u.a. Borussia Dortmund und Werder Bremen aufgestellt. Die Geschäftsführung wird dabei vom haftenden Komplementär bestimmt – dieser ist ausnahmslos eine GmbH im Vereinsbesitz. Dadurch behält der Verein das Kommando, selbst wenn er wie zum Beispiel der börsenotierte BVB nicht mehr die Mehrheit der Unternehmensanteile hält.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bietet sich für Vereine an, die gezielt einen Hauptsponsor einbinden, weshalb der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und 1899 Hoffenheim diesen Weg wählen. Borussia Mönchengladbach hat mit einer GmbH schlichtweg den wirtschaftlichen Bereich aus dem Breitensport ausgegliedert - für den Kapitalmarkt ist diese GmbH eher ungeeignet. Und dann gibt es noch die Aktiengesellschaft (AG), über deren Organisationsform Bayern München, Eintracht Frankfurt und neuerdings der VfB Stuttgart Anteile veräußert haben. Der Aufsichtsrat bestimmt hier den Vorstand - und der Verein muss die Mehrheit der Aktien in der eigenen Hand behalten.