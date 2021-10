Auf gehobenem Niveau ausgebildet

Es scheint, als vererbe sich die mangelnde Zielstrebigkeit und Entschlossenheit und damit auch die verbesserungsfähige Eigenmotivation von einer Spielergeneration zur nächsten bei den Leverkusenern. An den fußballerischen Mitteln hapert es ja so gut wie nie. In dieser Frage steht die Werkself vielen Spitzenklubs kaum etwas nach.

Die Bayer-Spieler sind allesamt auf gehobenem Niveau ausgebildet und heben sich von der Liga-Konkurrenz in vielen Fällen ab. Aber ein nicht zu bestimmender Schlendrian ist und war stets Teil des Bayer-Spiels. Ein Mysterium, das die Leverkusener stets begleitet.

Dabei gibt es auch gute Gründe, weshalb die mangelnde Konstanz ein ständiger und treuer Begleiter der Werkself ist. Sportchef Rudi Völler und sein Team setzen seit vielen Jahren - auch aus Kostengründen - auf Talent statt auf Erfahrung. Spieler wie Moussa Diaby (21 Jahre), Florian Wirtz (18), Amine Adli (21), Odilon Kossounou (20) oder auch Mitchel Bakker (21) - um nur einige zu nennen - sind allesamt bereits wichtige Pfeiler der Mannschaft. Aber sie sind auch weit davon entfernt, dauerhaft Leistungen auf höchstem Niveau bringen zu können.

Konstanz in den Leistungsschwankungen

"Unsere Vision ist es, in der Nachwuchsarbeit zu den Top-Drei-Klubs in Europa zu gehören" , beschrieb Sportdirektor Simon Rolfes vor einiger Zeit die Perspektive der Profimannschaft. Die Spieler sollen sich auf höchstem Niveau entwickeln. Womit auch immer Leistungschwankungen einkalkuliert sind, weil die jungen Profis viele Einsatzzeiten erhalten.

Und so scheint sich auch in dieser Saison das zu wiederholen, was in den vergangenen Jahren schon so oft unter dem Bayerkreuz zu sehen war: Die Konstanz in den Leistungsschwankungen. Nach der herben 1:5-Heimpleite gegen den FC Bayern, in der die Leverkusener in allen Belangen die Grenzen aufgezeigt bekamen, folgte in der Europa League ein mageres und eher glücklich zustande gekommenes 1:1 gegen Betis Sevilla. Nun die erneute Ernüchterung beim Derby gegen die Kölner.

Auch in dieser Saison gab es nicht wenige Experten, die die Leverkusener Mannschaft als ein Team ansahen, das das Zeug hätte, Borussia Dortmund und vielleicht sogar den Münchnern ernsthaft Paroli bieten zu können. Diese Hoffnung scheint nach dem neunten Bundesliga-Spieltag bereits wieder begraben zu sein.

Stand: 25.10.2021, 19:18