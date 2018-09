Bayer Leverkusen hat zwei Spiele verloren. Und wenn in München beim Auswärtsspiel gegen die Bayern alles normal läuft, kommt eine dritte Niederlage dazu.

Das reicht, um die übliche Maschinerie anzuwerfen. Trainer Heiko Herrlich muss weg. Ist doch klar. Die Wettquoten sagen eine baldige Entlassung vorher. Rudi Völler darf bereits Fragen nach der Zukunft seines Coaches beantworten.

Partien mit Bayer-Beteiligung waren unterhaltsam

Heiko Herrlich hat Bayer innerhalb einer Saison von Rang 12 auf fünf gebracht. Leverkusen spielte in der vergangenen Saison Fußball ohne Fünferabwehrriegel. Partien mit Bayer-Beteiligung waren unterhaltsam. Damit hatte das Team von Heiko Herrlich fast schon einen Ausnahmestand.

Und jetzt stimmt zum Auftakt das Zweikampfverhalten nicht und schon wird in den Redaktionen im Rheinland der Name Herrlich nur noch gezischt. Ich nehme uns von der Sportschau da gar nicht aus. Auch bei uns ist es ein Pawlowscher Reflex, dass wir bei Teams in sportlichen Krisen sofort die Standfestigkeit des jeweiligen Trainerpostens diskutieren.

Nirgendwo werden Führungskräfte so schnell gefeuert

Es gibt keinen anderen Beruf, in dem Führungskräfte regelmäßig schon nach einigen wenigen Wochen Misserfolg gefeuert werden. Man würde den Bundesligaverantwortlichen wünschen, dass sie auf Reset gehen und es mit dem legendären Werder-Bremen-Präsident Franz Böhmert hielten, der mal vor der versammelten Presse erklärte: " Wenn Kritik an Trainer Rehagel aufkommt, verlängert sich dessen Vertrag automatisch um ein Jahr. "

Da es aktuell keinen Böhmert mehr gibt, und gute Appelle eh nichts helfen, sollte die Liga in ihre Statuten schreiben, dass Trainer immer nur im Paket mit dem jeweiligen Sportdirektor gefeuert werden dürfen. Dann könnten die Übungsleiter auf einen Schlag in Ruhe arbeiten.

Stand: 13.09.2018, 14:00