Bosz: "Ein schöner Druck"

"Wir wissen, dass wir die nächsten beiden Spiele gewinnen müssen. Und das, finde ich, ist ein schöner Druck" , sagte Bayer-Coach Peter Bosz am Donnerstag (09.05.2019) vor den Partien gegen Schalke und den VfB Stuttgart (18.05.2019).

Leverkusen überzeugte zuletzt mit vier Siegen in Serie und zeigte im Vergleich mit den Konkurrenten Frankfurt, Gladbach, Wolfsburg und Hoffenheim die beste Form im letzten Saisonabschnitt. Die Bosz-Elf will das punktgleiche Frankfurt, das Leverkusen am letzten Spieltag mit 6:1 vom Feld fegte, weiter unter Druck setzen und zumindest vorübergehend von Platz vier verdrängen. Frankfurt spielt erst am Sonntag gegen Mainz.

Dass Schalke nach einer katastrophalen Saison den Klassenerhalt sicher hat, könnte ein Vor- oder ein Nachteil sein. "Sie können jetzt ohne Druck spielen. Ob das gut für uns ist oder nicht, damit will ich mich nicht beschäftigen, denn das weiß ich nicht" , sagte Bosz vor dem Duell mit seinem niederländischen Trainerkollegen Huub Stevens.

Stevens: "Gewisse Spannung ist weg"

Stevens ist offenbar unsicher, ob seine Mannschaft am Samstag nun befreit aufspielen wird. Nach dem Klassenerhalt sei "eine gewisse Spannung weg" , sagte der 65-Jährige. Um pflichtgemäß hinzuzufügen: "Wir wollen uns ordentlich verkaufen und uns gegenüber allen anderen Vereinen im Wettbewerb fair präsentieren".

Klar ist: Nach dem Remis gegen Augsburg ( FCA -Kapitän Baier: "Da war schon Fremdschämen dabei" ) muss sich Schalke deutlich steigern, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie die Frankfurter. Das Hinspiel im Dezember, als noch Domenico Tedesco ( S04 ) und Heiko Herrlich (Leverkusen) auf den Trainerbänken saßen, verlor Schalke mit 1:2.

Schalke sucht noch Sportdirektor

In Gelsenkirchen dreht sich bereits alles um die Planung für die neue Spielzeit. Mit David Wagner wurde am Donnerstagabend der Trainer für die neue Saison präsentiert. Am Dienstag hatte Stevens einen Laktattest angesetzt - ein ungewöhnlicher Zeitpunkt am Ende der Saison.

Bei der Suche nach einem Sportdirektor wird viel spekuliert. Zuletzt hatte der Klub nach Informationen des "kicker" die Gespräche mit Paderborns Markus Krösche abgebrochen. Auch der Kader soll runderneuert und verkleinert werden.

Stand: 09.05.2019, 22:01