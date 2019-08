Beide Teams spielten von der ersten Sekunde fast bedingungslos nach vorne. Bayers erste Führungen durch Leon Bailey (10.) und Kai Havertz (19.) konterte Paderborn durch Sven Michel (15.) und Neuzugang Streli Mamba (25.). Die dritte durch Kevin Volland (70.) dann nicht mehr. "In der ersten Halbzeit haben wir uns auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen. Wir hatten keine Kontrolle. Das war nicht das, was wir wollten" , sagte Bayer-Trainer Peter Bosz.

Paderborn auf Augenhöhe

Den angesprochenen Schlagabtausch in der Arena eröffnete Leverkusens Charles Aranguiz in der vierten Minute. Sechs Minuten später war dann Bailey nach guter Vorarbeit von Volland zur Stelle und brachte aus kurzer Distanz den Favoriten in Front. Das währte jedoch nur fünf Minuten: Nach einem schlimmen Fehlpass von Julian Baumgartlinger düpierte Michel die komplette Bayer-Defensive einschließlich Torwart Lucas Hradecky und ließ die mitgereisten Anhänger zum Ausgleich jubeln.

Auch dieser Jubel war nicht von langer Dauer. Per Traumpass setzte Baumgartlinger Havertz beim 2:1 ein. Nachdem Wendell für seinen bereits geschlagenen Torwart einen Schuss von Michel mit den Händen abgewehrt hatte, traf Mamba im Nachschuss zum erneuten Remis. Die größte Chance zur Führung vor der Pause hatten dann sogar die Gäste durch Christopher Antwi-Adjei (43.).

Volland entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel zwar deutlich an Tempo, nicht aber an Spannung. Der Underdog machte Bayer das Leben schwer und blieb bei Kontern stets gefährlich. Leverkusen erspielte sich zwar ein spielerisches Übergewicht, konnte das Abwehrbollwerk des Aufsteigers aber zunächst nicht überwinden. Nachdem Volland (65.) die erste gute Chance in Durchgang zwei vergeben hatte, machte er es wenig später besser. Die Ostwestfalen warfen in der Folge alles nach vorne. Das eröffnete beste Konterchancen für die Gastgeber: Sowohl Havertz (86.) als auch Bailey (87.) vergaben diese kläglich.