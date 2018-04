Eintracht - Wechselt Hradecky zum kommenden Gegner?

Lukas Hradecky, Finnlands Nummer eins kann im Juli ablösefrei wechseln. Auf ihn folgt in Frankfurt der am Donnerstag (12.04.18) verpflichtete Frederik Rönnow, Dänemarks Nummer zwei.

Das ist deshalb genauso kurios wie naheliegend, weil Rönnow in seiner Karriere sowohl bei Esbjerg FB als auch später bei Bröndby IF immer dann Stammkeeper wurde, als Hradecky den Klub verließ. Er wird bei der Eintracht also zum dritten Mal Nachfolger des Finnen.

Beide wollen die Champions League

Die Partie ist aber nicht nur wegen der Torhüter das große Ding des 30. Spieltages - neben dem Revierderby natürlich. Zwischen Bayer 04 und der Eintracht geht es um Richtungsweisendes bezüglich der Champions League Teilnahme in der nächsten Saison. Der Vorjahreszwölfte empfängt den Elften der letzten Spielzeit. Heute zählen beide als Vierter beziehungsweise Fünfter zu den positiven Überraschungen.

Die Form stimmt bei den Teams

Leverkusen hat am Montag beim vielleicht besten Spiel der bisherigen Bundesligasaison seine herausragende Spielstärke beim Sieg gegen Leipzig unter Beweis gestellt. Frankfurt steht ebenfalls völlig zurecht weit oben in der Tabelle. Die Eintracht ist insbesondere gegen Spitzenteams sehr anpassungsfähig und findet erfolgreiche Mittel.

In vielen Statistiken (Sprintintensität, Großchancenverwertung, Jokertore, zugelassene gegnerische Torchancen) findet man beide Teams unter den Top 4 der Liga. Und wer weiß, vielleicht sehen sich beide ja am 19. Mai in Berlin wieder – als Gegner im DFB Pokalfinale.

