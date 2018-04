Leverkusen schießt Frankfurt ab

"Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Leider konnten wir dem Druck in der zweiten Hälfte dann nicht mehr standhalten. Deshalb ist der Sieg für Bayer auch verdient. Aber unsere Spieler haben gefightet und alles gegeben. Das ist das Entscheidende", ordnete Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic die Niederlage ein.

Fabian antwortet blitzschnell auf Brandts Führung

Frankfurt war zunächst tonangebend und drängte Bayer immer wieder in dessen Hälfte zurück. In der 21. Minute war es aber zunächst Brandt, der nach einer guten Flanke von Kai Havertz per Kopf seinen achten Saisontreffer für Leverkusen erzielte.

Nur drei Minuten später ließ dann Fabian nach starkem Zuspiel von Marius Wolf Leverkusens Nationaltorwart Bernd Leno keine Chance. Nach der Pause erhöhte die Werkself deutlich die Schlagzahl und stürzte die Hessen von einer Verlegenheit in die andere. In der 52. Minute hatten die Gastgeber Pech, dass der Ball nach einem prächtigen Distanzschuss von Leon Bailey nur am Querbalken landete. Wenig später scheiterte Volland erneut an Hradecky. Mit seinen Saisontreffern 12 bis 14 belohnte sich Volland dann aber für seinen unermüdlichen Einsatz und bescherte seiner Elf den verdienten Sieg.

Unter der Woche mit Pokalaufgaben

Bayer festigte durch den Sieg Rang vier und feierte zudem eine gelungene Generalprobe für das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Rekordchampion Bayern München am Dienstag (17.4. um 20.45 Uhr im Livestream bei sportschau.de). Am nächsten Wochenende kann die Werkself dann in Dortmund am nächsten Konkurrenten vorbeiziehen.

Eintracht Frankfurt, die Mittwoch (18.4. um 20.45 Uhr im Livestream bei sportschau.de) im Pokal bei Schalke 04 zu Gast ist, blieb dagegen nach starkem Beginn auswärts mal wieder vieles schuldig. Am 31. Spieltag können sie zuhause gegen Hertha Berlin zurück in die Spur finden.