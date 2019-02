Kaum greifbar: Das Mittelfeld-Vakuum

Zusätzlich erschwerend: Dieses fast kaum greifbare Vakuum im Mittelfeld der Münchner. Die Verletzungen von Thiago und Tolisso, die zunehmenden Anfälligkeiten der in die Jahre gekommenen Arjen Robben und Franck Ribéry auf den Flügeln, die unübersehbare anhaltende Formschwäche von Thomas Müller (seine präzise Flanke vor Goretzkas zwischenzeitlichem Führungstreffer sei ausdrücklich gelobt!) lassen die fleißigen Joshua Kimmich und den zusätzlich erfolgreichen Leon Goretzka oftmals allein auf weiter Flur stehen. Wenn dann noch Tormaschine Robert Lewandowski einen gebrauchten Tag erwischt wie gegen Leverkusen an diesem 20. Spieltag, dann werden neben der Niederlage auch die Hoffnungen auf den Meistertitel kleiner. Noch sind 15 Spieltag zu absolvieren. Aber mit der Performance vom Spiel in Leverkusen ist Bayern München 2019 kein Titelkandidat.