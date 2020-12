Keiner der beiden hat ein aktives Social-Media-Konto. Dabei schwören viele Profis und ihre Berater darauf, durch reichweitenstarke Profile den Marktwert zu steigern. Meist stecken Agenturen hinter den Posts, für die Spieler ist das kaum Arbeit. Warum kam auch das nicht für die Benders infrage?

Schulte: Diese Profile sind total unglaubwürdig - und das ist genau das, was ein Lars oder ein Sven Bender nicht will und nicht macht.

Kann man unter dem Strich sagen, dass die beiden immun waren gegen die Verlockungen des Profifußballs?

Schulte: Wenn du im Profifußball ankommen und dich lange dort aufhalten willst, ist das harte Arbeit - und darauf muss man sich konzentrieren. Da muss man ein paar Sachen außen vor halten - und das haben sie frühzeitig erkannt. Ich glaube nicht, dass es ihnen besonders schwergefallen ist, den Ablenkungen zu widerstehen.

Verlockungen sind ja auch lukrative Anfragen von Vereinen. Lars hat nach dem Start bei 1860 München nur einen Wechsel Richtung Leverkusen vollzogen, Sven lediglich einen Zwischenstopp in Dortmund eingelegt. Das ist ebenfalls ungewöhnlich im Fußballgeschäft.

Schulte: Bei Sven standen einige Wechsel in die Premier League im Raum. Einmal hat es sich kurz davor zerschlagen, weil er wieder verletzt war. Lars hatte mal ein Angebot von Bayern München, daraus ist aber nichts geworden. Erstens weil Leverkusen ihn nicht gehen lassen wollte und zweitens - was wieder für den Spieler spricht - weil er gesagt hat: Ich habe vor drei Monaten meinen Vertrag bei Bayer Leverkusen verlängert, da kann ich doch nicht in der nächsten Wechselperiode abhauen.

Wie kam es eigentlich zu Ihrer Zusammenarbeit mit den Benders? Sie waren als Toptalente bei 1860 München und als U-Nationalspieler sicher sehr begehrt.

Schulte: Die beiden haben mir erzählt, dass sie sich damals mit fast 20 Beratern getroffen haben. Und dann haben sie irgendwann gesagt: Die beiden da aus Köln, also mein Kollege Christian Nilles und ich, ticken vielleicht ein bisschen so wie wir, da versuchen wir eine Zusammenarbeit. Das hat immerhin acht Jahre gehalten. Und dann haben sie gesagt, was auch wieder für die Menschen Bender spricht: Wir haben jetzt so viel mitgekriegt aus dem Geschäft, wir fühlen uns sehr erwachsen und würden unser Schicksal gerne in die eigenen Hände nehmen. Wenn ich das aus der Ferne beobachte, machen sie auch das sehr gut, vernünftig und vorausschauend.

Sie haben auch Robert Huth lange beraten, der ebenfalls trotz großer Erfolge kaum Eigen-PR betrieben hat. Inwiefern raten Sie Ihren Klienten zu Zurückhaltung?

Schulte: Man muss zueinander passen. Ein extrovertierter Typ, der gerne in den Medien ist, hat wahrscheinlich auch einen Berater, der so ähnlich tickt. Robert Huth ist ein ähnlicher Typ wie die Benders. Er lebt für den Sport und hatte in mir 16 Jahre lang einen Berater, der sich vor allen Dingen für Fußball und den Sport interessiert. Wenn ich das in der Rückschau betrachte: Dieser ganze aufgesetzte Quatsch drumherum, was da getwittert wird, ist mir total egal. Eine Provision aus einem Werbevertrag - das ist schön, aber nur ein Nebengeräusch.

Was werden die Benders jetzt nach ihrer aktiven Karriere machen?

Schulte: Ich glaube, dass sie in ihre Heimat nach Brannenburg in Bayern zurückgehen, einfach zwölf Monate lang die Füße hochlegen, in die Berge gucken und vielleicht mal ein Weißbier mehr trinken als sie das bis jetzt gemacht haben. Die beiden sind dort stark verwurzelt und haben ganz, ganz viele Freunde aus ihrer Jugendzeit. Danach, wenn es ihnen ein bisschen langweilig wird, werden sie sich etwas Neues suchen. Ich fände es super schade, wenn die beiden nicht ins Trainergeschäft einsteigen würden. Denn sie werden sehr gute Trainer werden. Sie haben einen analytischen Blick auf das Spiel und Vorbildcharakter.

