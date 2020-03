Die Situation sei verfahren, sagt Sig Zelt, der Sprecher der Organisation ProFans. "Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen, dass es sich befriedet. Das alles ist unerträglich - auch für uns" , sagte Zelt am Montag (02.03.2020). "Es ist alles offen. Ich persönlich gehe davon aus, dass es weiter eskaliert."

Warum ist Hopp das Feindbild der Fans?

Dietmar Hopp steht für die Kommerzialisierung des Fußballs, viele Fans und inbesondere Ultras mögen das nicht. Der Milliardär und Mitbegründer des Konzerns SAP hat große Summen aus seinem Privatvermögen investiert und so dazu beigetragen, dass 1899 Hoffenheim längst kein unbedeutender Dorfverein im Kraichgau ist, sondern ein etablierter Bundesligist. Zur Chancengleichheit im Fußball trägt das nicht bei. SAP ist übrigens Premiumpartner des DFB, auch die Bayern verweisen in der Liste ihrer Partner auf die Firma.

Und dann ist da noch die sogenannte 50+1-Regel, die besagt, ein einzelner Geldgeber dürfe keinen entscheidenden Einfluss auf einen Bundesligisten haben. Der Vorwurf, Hopp und Hoffenheim hätten die Regel in der Vergangenheit unterwandert, hält sich hartnäckig. "Wenn ich nur im Entferntesten wüsste, was diese Idioten von mir wollen, dann würde es mir alles leichter fallen, das zu verstehen" , sagte Hopp nach dem Spiel gegen die Bayern.

Doch es geht in dieser Auseinandersetzung nicht nur um Hopp, er ist womöglich nur ein Symbol für all das, was aus Sicht einiger Fans schiefläuft im deutschen Fußball - wie auch der DFB und die DFL. "Alles beim Alten, der DFB bricht sein Wort, Hopp bleibt ein Hurensohn" , war im Bayern-Block in Sinsheim zu lesen.

Der Protest hat also eine übergeordnete Ebene, die mit der Person Hopp nur am Rande zu tun hat. Nur ist diese Ebene oft übersehen worden. Es geht auch um die Frage, wem der Fußball gehört und in welche Richtung er sich entwickeln soll. "Die Transparente sind das neueste Kapitel eines Kulturkampfes", hat Zeit Online gerade geschrieben.

Wann wird ein Spiel abgebrochen?

Das ist in der Drei-Stufen-Vorgabe festgehalten worden. Stufe eins tritt in Kraft, wenn der Schiedsrichter auf rassistisches und diskriminierendes Verhalten aufmerksam wird oder darauf aufmerksam gemacht wird. Er ist dann dazu angehalten, das Spiel zu unterbrechen und eine Durchsage bei der Stadionregie zu veranlassen. Anschließend lässt der Schiedsrichter das Spiel fortsetzen.

Sollten erneut rassistische oder diskriminierende Beleidigungen zu sehen oder zu hören sein, soll der Unparteiische das Spiel abermals unterbrechen, die Teams vom Feld schicken und anschließend eine weitere Durchsage beauftragen, das ist Schritt zwei. Im Anschluss ist eine Wiederaufnahme vorgesehen. Sollte es danach zu weiteren Beleidigungen kommen, kann der Schiedsrichter im dritten Schritt das Spiel abbrechen.

Die Uefa hat dieses Vorgehen nach eigenen Angaben bereits vor über zehn Jahren bei einem Treffen in Litauen verabschiedet. In Deutschland kam die Drei-Stufen-Vorgabe erstmals Mitte Februar zum Einsatz, als es während des Drittligaspiels zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers zu rassistischen Übergriffen gegen den Spieler Leroy Kwadwo gekommen war.

Wie geht es jetzt weiter?

DFB und DFL müssen sich an ihrem Vorgehen in der Causa Hopp messen lassen. Wenn in Stadien rassistische, sexistische oder antisemitsche Gesänge zu hören oder Banner zu sehen sein werden, muss die Drei-Stufen-Vorgabe von nun an immer so konsequent umgesetzt werden wie an diesem Wochenende. Und eben nicht nur dann, wenn das Ziel der Beleidigungen ein Milliardär mit besten Verbindungen zum DFB ist.

Der "Club Nr. 12", der sich als Vereinigung der aktiven Bayern-Fans versteht, distanzierte sich nach dem Spiel gegen Hoffenheim "von den gezeigten Beleidigungen" . Allerdings, so heißt es weiter, halte man dort die Reaktionen für übertrieben. "Gerade in den letzten Wochen hätte es genug rassistische und sexistische Vorfälle in deutschen Fußballstadien gegeben, bei denen man ein Exempel hätte statuieren können."

Vielleicht haben sie sich beim "Club Nr. 12" an jenen Abend Anfang Februar erinnert, als im DFB-Pokal Schalke 04 und Hertha BSC gegeneinander spielten. Als Herthas Verteidiger Jordan Torunarigha während des Spiels nach eigenen Angaben rassistisch beleidigt wurde, griff der Schiedsrichter gar nicht ein. Hinterher sagte er, er habe die Beleidigungen nicht gehört und sei erst mit zeitlicher Verzögerung informiert worden. Später trat Torunarigha vor Wut eine Getränkekiste um und kassierte dafür Gelb-Rot.

Am Dienstag (04.03.2020) spielt Schalke 04 wieder im Pokal, diesmal gegen den FC Bayern. Spannend wird das sicher, natürlich sportlich, aber eben auch mit Blick auf die Vorkommnisse an Wochenenende. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider sagte: "Man kann darüber diskutieren, ob ein Dreistufenplan sinnvoll ist. Vielleicht brauchen wir einen Einstufenplan: Ein Transparent - Spielabbruch!"

red mit sid + dpa | Stand: 02.03.2020, 14:41