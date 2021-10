Überraschung mit Ansage - der FC Bayern und der Fall Lucas Hernández

Dennoch wurde bei seiner Verpflichtung 2019 - er gilt bis heute als der teuerste Bundesligaspieler aller Zeiten, die Bayern bezahlten angeblich 80 Millionen Euro Ablöse - nur ein vorgeschädigtes Knie, nicht aber ein gefährlich über ihm schwebendes Verfahren thematisiert.

Ein halbes Jahr nach seiner Unterschrift in München wurde er in Madrid zu sechs Monaten Haft verurteilt. Wie weltfremd kann man sein, dies so lange zu ignorieren, bis es dermaßen eskaliert? Ein Vorwurf an Hernández und sein persönliches Gefolge, noch mehr aber an die Verantwortlichen des FC Bayern.

Gericht statt Champions League?

Man stelle sich vor, er müsse am Dienstag wirklich vor einem spanische Gericht, statt beim Champions-League-Spiel in Lissabon antreten. Man stelle sich vor, er würde die Herbstmeisterschaft hinter Gittern feiern. Das hängt nun alles von einem eilig gestellten Einspruch gegen ein rechtskräftiges Urteil ab, den man schon vor 22 Monaten hätte stellen können.

Die Bayern zeigten sich in einem Statement überrascht. Das ist alles schwer nachvollziehbar und lässt befürchten, dass hinter dem Glanz des sportlichen Global Players Bayern München mitunter erschreckend amateurhaft gehandelt wird.

Stand: 14.10.2021, 10:51