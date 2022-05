Dem Moment nicht angemessen

Den Spielern war das alles sichtbar unangenehm. Also haben sie sich schnell verzogen in den Kabinentrakt. Es war einfach ein surreales Geschehen, dem Moment überhaupt nicht angemessen. Draußen wurde gefeiert, drinnen ärgerten sich die Spieler über ihre Niederlage.

Oder am Samstagabend auf Schalke: S04 steigt in die Bundesliga auf, und wieder gibt es den Platzsturm. Nur in der Arena auf Schalke ist das so eine Sache mit Platzstürmen, denn zwischen Rasen und Tribüne geht es mehrere Meter hinunter in einen Betongraben. Viele Anhänger haben also ernsthafte Verletzungen riskiert beim Versuch, auf das Feld zu gelangen.

Dramatische Szenen auf Schalke

Und während auf dem Rasen gefeiert wurde, spielten sich dramatische Szenen am unteren Rand der Ränge ab. Im Schalker Fanblock wurden zahlreiche Menschen durch nachdrängende Fanmassen an die Balustrade gequetscht. Nicht auszudenken, was da alles hätte passieren können.

Längst geht es beim Platzsturm nicht mehr nur um Spontaneität und auch nicht um die Magie des Moments größtmöglicher Freude über einen Erfolg. Mein Gefühl: Hier läuft längst etwas falsch.