Der Kalender hilft in den Zeiten der Corona-Pandemie nur, um zu wissen, welcher Tag gerade ist. Ansonsten sind da nur Fragezeichen. Bundesliga wieder ab 2. Mai? Vielleicht. Oder ab 9. Mai? Vielleicht. Ab Juni? Vielleicht auch erst im wieder im September.

Wir gieren derzeit in allen Bereichen des Lebens nach einer Gewissheit, nach einem Datum. Wir wollen im Kalender dick und fett rot markieren, wann wir wieder all das machen können, was wir derzeit so vermissen. Das geht aber nicht.

Gewissheit in ungewissen Zeiten

Trotzdem können Entscheidungen getroffen werden. Die Deutsche Fußball Liga könnte entscheiden, dass die Saison abgebrochen wird. Sie sollte aber das Gegenteil tun und sagen: Wir spielen diese Saison zu Ende, wann immer dieses Ende auch sein wird.

Dann hätte Werder Bremen die Gewissheit, sich noch vor dem Abstieg retten zu können, dann hätte Arminia Bielefeld die Gewissheit, in die Bundesliga aufsteigen zu können. Klar, wenn die Saison jetzt abgebrochen würde, gäbe es diese Möglichkeiten auch. Aber die Fragen würden mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem Gericht beantwortet.

Die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen zu lassen, birgt auch Probleme, auch juristische. Wie sieht es mit den Verträgen aus? Den Verträgen zwischen Spielern und Vereinen, denen zwischen der DFL und den Medienrechteinhabern?

Wie sieht es mit der Transferperiode aus? Alles schwierige Fragen.

Transferperiode wäre keine Wettbewerbsverzerrung

Eine Fortsetzung der Saison bis in den Herbst, Winter oder gar ins Jahr 2021 hinein ist ohne Transferperiode nicht vorstellbar. Es hieße also, dass Vereine ihren Kader irgendwann nach dem 25. und vor dem 34. Spieltag noch neu sortieren dürfen. Das Argument, dies verzerre den Wettbewerb, ist nicht so einfach von der Hand zu weisen. Allerdings: Ist es das dann nicht in einem Winter genauso? Auch da gilt: Wer mehr hat, kann mehr ausgeben, und wer wenig hat, gibt es trotzdem aus, weil er verzweifelt ist. So ist es seit Jahrzehnten, das wird sich in wirtschaftlich äußerst angespannten Zeiten vielleicht sogar ein bisschen bessern.

Wie sieht die Saison 2020/21 aus?

Eine wichtige Frage, die sich bei einer bedingungslosen Fortführung der Saison bis zum 34. Spieltag mit anschließender Relegation stellt, ist diese: Wie sieht die Saison 2020/21 aus?

Hier können in den kommenden Monaten Modelle entwickelt werden, die den Traditionalisten zuwider sein werden. Aber die aktuelle Situation, die so außergewöhnlich ist, dass sie in den Statuten der DFL gar nicht berücksichtigt wird, erfordert den Mut, zumindest mal für ein Jahr kreativ zu sein. Dann wird vielleicht nur eine Halbserie gespielt.

Meisterrunde, Playoffs - verschiedene Modelle möglich

Vielleicht wird auch nach der Hinserie die Liga in eine Meister- und eine Abstiegsrunde geteilt. Dann gibt es vielleicht Playoffs, die bei großer Zeitnot mit nur einem Spiel entschieden werden. Wer verliert, ist raus.

Das ist allemal fairer als nach 25 Spieltagen von Richtern entscheiden zu lassen, wer in welcher Liga spielt.

Stand: 06.04.2020, 11:51