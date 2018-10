Als Uli Hoeneß das Manageramt beim FC Bayern übernahm, war er gerade einmal 27 Jahre alt. Was er beim Amtsantritt am 1. Mai 1979 vorfand, war nicht viel: Damals lebten die Vereine von der Hand in den Mund, genauer genommen von den Zuschauereinnahmen. Der Jahresumsatz in München betrug zwölf Millionen D-Mark. Zu wenig, um einen Schuldenstand von sieben Millionen abzutragen.

Hoeneß war einer der ersten, der erkannte, was mittels der Medien zu zu verdienen war. Den Zeitungen teilte er bald Telefonlisten der Spieler aus, damit diesen mal eine Homestory gewidmet würde. Die Fachmagazine bekamen die Adressen der Profis, damit die Fans sie direkt für Autogramme anschreiben könnten. Und der Macher selbst stand beim Fernsehen auf der Matte, um Geld für Übertragungsrechte locker zu machen.

Fatale Argumentationskette

Am 19. Oktober 2018 nun unternahmen der Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, 63, und Aufsichtsratschef Uli Hoeneß, 66, den Versuch, auch die Inhalte der Medienberichterstattung direkt zu bestimmen. Denn die historische Medienschelte mag in Details spontan gehalten worden sein, vom Grundsatz wurde sie bewusst gesetzt, um eine Tendenz zu verfestigen, die der Branchenprimus seit Jahren vermehrt betreibt: dass er den Informationsfluss steuert, dass er bestimmt, welche Nachrichten verbreitet werden. Und am besten auch noch die Meinung dazu.

Die Premier League in England und der Umgang der Klubs mit der täglichen Information (oder Nicht-Information) ist ein schlechtes Beispiel, dem speziell der FC Bayern bereits emsig nacheifert. Klubmedien sind der Kanal auf dem sich aus gefilterten News-Kanälen Fans und Journalisten bedienen sollen. Außen bleiben jene, die hinterfragen und infrage stellen.

Wenn der Vereinschef allen Ernstes mit dem Grundgesetz anfängt und die Würde des Menschen zitiert, um die angeblich unberechtigte Kritik zu geißeln, ist Gefahr im Verzug. Eine Argumentationskette mit diesem Zusammenhang zu knüpfen, zeugt von Verzweiflung. Der erste Paragraph der Präambel stellt ein nicht verhandelbares Grundrecht dar, das - leider längst auch viel zu häufig von Politikern - zweckentfremdet wird, wenn es ständig zur Rechtfertigung des eigenen Tuns missbraucht wird.

Im Gehalt steckt ein bisschen Schmerzensgeld

Die Vereinsführung behauptet, die Berichterstattung sei nicht mehr faktenbasiert, sondern "despektierlich", "unverschämt", "respektlos" oder "widerlich". Speziell über die Nationalspieler habe bei der Beurteilung über die Länderspiel-Niederlagen das Maß gefehlt – komischerweise führten darüber aber weder Manuel Neuer noch Mats Hummels oder Thomas Müller vor Ort wirklich Klage.

Und mal ganz außen vor gelassen, dass in den zweistelligen Millionengagen der (Bayern-)Stars immer auch gewisses Schmerzensgeld für die öffentliche Vereinnahmung (und dazugehörige Kritik) enthalten ist: Hoeneß und Rummenigge sollten doch am besten wissen, dass Verdienste der Vergangenheit in diesem Metier nicht viel zählen, wenn die Gegenleistung dauerhaft nicht stimmt. Die Verdrängungsprozesse sind Teil dieser Leistungsgesellschaft, die so im Fokus steht – und so viel Geld geriert.