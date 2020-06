Bayern Meister, Verfolger zementiert - es braucht Veränderungen

Nach dem 28. Spieltag war es dieses Mal so weit. Die Bayern wurden wieder Meister. Das war nach dem 1:0-Sieg der Münchner bei Borussia Dortmund, auch wenn es rechnerisch noch Möglichkeiten... und so weiter und so fort.

Es ist schon ein bemerkenswertes Zeichen für die Stärke der Bayern, aber vor allem auch für die Schwäche der Konkurrenz, dass die Meisterschaft praktisch nach dem 28. Spieltag entschieden war. Immerhin wiesen diese Bayern nach der Hinrunde, also dem 17. Spieltag, noch vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus. Der hieß damals RB Leipzig. Es ist fast schon grotesk, sich den Verlauf der Saison nochmal vor Augen zu führen, denn nach dem 15. Spieltag war sogar der FC Schalke 04 besser als die Münchner.

Als die Bayern schwächelten, war niemand da

Von den 17 Spielen bis Weihnachten gewannen die Bayern nur zehn. Sie wechselten den Trainer, weil sie weit unterdurchschnittlich punkteten und unter Niko Kovac häufig auch mäßig attraktiven Fußball spielten.

Als die Bayern schwächelten, war niemand da, der entscheidend enteilte. Im Gegenteil: Borussia Dortmund holte in der Hinrunde drei Punkte weniger als die Münchner. Sie hatten den Titel zum Ziel erklärt, teuer eingekauft (Julian Brandt, Thorgan Hazard, Nico Schulz), kamen aber erst auf Touren, nachdem nochmal teuer eingekauft worden war - mit Erling Haaland und Emre Can.

Vor der Saison hatten die Dortmunder die Strategie gewechselt, die Meisterschaft als Ziel ausgegeben. Sie scheiterten. Für dieses Scheitern gibt es viele Gründe, einer davon ist die herausragende Rückrunde des FC Bayern.

Bundesliga als "Ein-Verein-Show"

Die Gründe werden aber nicht in die Schale graviert. Dort ist abzulesen, dass die Bundesliga an der Spitze eine Ein-Verein-Show geworden ist. Dahinter mühen sich mit Dortmund und Leipzig zwei Klubs, die zu schwach für die Bayern, aber vermutlich auch mittelfristig stärker als die sonstige Konkurrenz sein werden. Das heißt: Für ein Viertel bis ein Drittel der Klubs geht es um exakt einen Platz in der Champions League. Das befördert ein von Ökonomen so bezeichnetes "Rattenrennen". Klubs investieren riskant, um ein Ziel zu erreichen, die Mehrheit muss aber scheitern. Passiert das häufiger, drohen sportlicher Absturz und wirtschaftliche Probleme. Als Warnung: Hamburger SV, VfB Stuttgart, Werder Bremen. Der FC Schalke 04 könnte der nächste sein.