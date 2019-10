Der Franke will von seiner Mannschaft einen aktiven Spielstil. Und zwar immer und unabhängig vom Gegner. Das sah in dieser Saison schon oft gut aus, auch die größten Teams setzte der FC früh unter Druck und sorgte für Momente der Konfusion in den hochbezahlten Abwehrreihen - am Ende stand aber neben vielen Komplimenten fast nie etwas Zählbares, wie etwa bei den Niederlagen gegen Dortmund (1:3) und in München (0:4).

Viel Lob, wenig Ertrag

Viel Lob, wenig Ertrag - das kennt man auch bei den Gästen nur allzu gut. Paderborn-Trainer Steffen Baumgart ist nach dem Aufstieg nicht von seiner Spielphilosophie abgerückt, in jedem Spiel zu attackieren. Das Ergebnis: Der SCP ist als einziger Klub noch sieglos.

Zudem ist es oft viel zu einfach gegen die Paderborner Tore zu erzielen. Kein Team kassierte mehr Gegentreffer (19) als die Ostwestfalen. Ob Köln das ausnutzen kann, ist aber zumindest fraglich. Denn mit mageren fünf Treffern stellt der FC die harmloseste Offensive der gesamten Liga.

Zumindest personell konnte Beierlorzer am Freitag aber Entwarnung geben. Der unter der Woche angeschlagene Rafael Czichos wird wohl rechtzeitig fit. Das ist umso wichtiger, da mit dem gesperrten Jorge Meré und Lasse Sobiech (Adduktorenprobleme) zwei gelernte Innenverteidiger ausfallen. Baumgart muss seine Elf ebenfalls etwas umbauen, weil sich Abwehrspieler Uwe Hünemeier eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hat.

Zwei Aufsteiger, ähnliche Probleme

Aufsteiger, offensives System, viele Gegentore – es gibt einige Parallelen zwischen Köln und Paderborn. Die wichtigste aber ist: Beide Vereine brauchen dringend Punkte. In der vergangenen Saison gingen diese in beiden Duellen an die Ostwestfalen - aber da hieß der FC-Trainer auch noch nicht Beierlorzer.

