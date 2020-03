Die Karnevalszeit ist vorbei, der 1. FC Köln bleibt allerdings in Feierlaune. Die Bundesligamannschaft spielt weiter erfrischend – auch dank der erfolgreichen Jugendarbeit.

Gisdol gibt Eigengewächsen Chance

Von Tabellenplatz 17 führte Trainer Markus Gisdol das Team ins wohl gesicherte Mittelfeld. Gleich von Beginn an setzte der neue Trainer dabei auf die frisch aufspielenden Kölner Eigengewächse Noah Katterbach, Ismail Jakobs und den 17-jährigen Jan Thielmann.

Während die mit eben diesen Nachwuchskickern verstärkte Profimannschaft Woche für Woche in der Bundesliga Punkte einfährt und den schwachen Saisonstart vergessen macht, präsentieren sich auch die Jugendmannschaften verheißungsvoll. Die U17 und die von Ex-Bundesligatrainer Stefan Ruthenbeck trainierte U19 stehen in ihrer jeweiligen Liga auf Platz 1.

Beim 2:0 Erfolg der Kölner gegen Leverkusen Mitte Dezember standen neben den drei Talenten mit Jonas Hector und Timo Horn zwei weitere Spieler mit Kölner Hintergrund in der Startelf. Selbstverständlich ist solch eine rasche Entwicklung der eigenen Kräfte allerdings auf allerhöchstem Niveau nicht und " sowas kann auch voll in die Hose gehen ", sagt Ruthenbeck. Tatsächlich schafft nur eine einstellige Prozentzahl der Jugendspieler in den deutschen Leistungszentren den Sprung in den Profifußball.

Hohe Durchlässigkeit

Der Kölner Unterbau erfüllt hohe Anforderungen. Alle drei Jahre werden die 55 Leistungszentren in Deutschland von der Deutschen Fußball Liga DFL zertifiziert, hierbei gab es für den "Effzeh" zum wiederholten Male die volle Sterne-Anzahl.

Vor allem bei der Durchlässigkeit von Jugendspielern in den Lizenzspielerkader ist der FC inzwischen vorn dabei. Talente wie Leroy Sané, Kai Havertz oder Christian Pulisic, wie sie ja von den anderen Vereinen aus der Region hervorgebracht wurden, waren noch nicht dabei. Der Trend geht für die Kölner aber in die richtige Richtung. Grund dafür ist neben der Ausbildung der fußballerischen Fähigkeiten auch die akribische Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Ruthenbeck rief in diesem Zuge im letzten Jahr zusammen mit dem Sportpsychologen Christian Zepp den sogenannten "Leader-Workshop" ins Leben.

Stand: 05.03.2020, 16:07