" Ich weiß, dass ich der Mannschaft dieses Feuer übermitteln kann, weil ich als Typ so bin. " Leonardo Bittencourt glaubt an das, was eigentlich niemand mehr dachte. " Wer uns abschreibt, der macht einen Riesenfehler. Wir probieren, das Unmögliche möglich zu machen. So unmöglich ist es nicht mehr ", sagte er bei Sky am vergangenen Spieltag, noch völlig berauscht vom 2:0-Derbysieg gegen Leverkusen.

Zum ersten Mal seit dem 3. Spieltag sind die Kölner nicht mehr Letzter. Nur noch fünf Punkte trennen sie vom Relegationsplatz. Bittencourt will jetzt " das ganz Große erreichen ": Den Klassenerhalt. Sein Leitspruch: " Totgesagte leben länger ."

Bittencourt, der "Straßenköter"

Bittencourt selbst gibt alles dafür, dass das Unmögliche tatsächlich eintrifft. Seit seinem Comeback Ende Februar, er war lange wegen Adduktorenproblemen und einer OP ausgefallen, kämpft er sich in die Mannschaft zurück - und mit der Mannschaft um den Verbleib in der Bundesliga. Im Spiel gegen Leverkusen sind sie den ersten Schritt gegangen.

Bittecourt bereitete in der heimischen Arena das 1:0 vor, und gehörte auch sonst zu den offensiven Aktivposten: An der linken Seite entlang sprintete er bis zur Grundlinie, flankte dann in den Strafraum. Immer und immer wieder klappte das. Auch bei den Niederlagen zuvor gegen Bremen und Stuttgart war der Mittelfeldspieler präsent, schnell und torgefährlich. "Er spielt wie ein Straßenköter", meint sein Coach Stefan Ruthenbeck. Natürlich liebevoll.

Auch eine Magen-Darm-Erkrankung unter der Woche kann den Kölner nicht aufhalten. Er konnte zunächst nicht mittrainieren, am Donnerstag stieg er aber wieder ins Mannschaftstraining ein. Wenn er fit bleibt, " ist er eine Option für die Startelf ", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck nach dem Training.

Das Feuer entfacht