Beierlorzer hatte dem FC ein aggressives Pressing-Konzept verordnet, das den Aufsteiger überforderte. Die Mannschaft griff derart bedingungslos an, dass sie nicht mehr in der Lage war, sich zu verteidigen. Gisdol trat als Pragmatiker an, gab dem Team einfache Abläufe und lösbare Aufgaben an die Hand. " Wir stehen kompakter und kommen dadurch viel besser in die Zweikämpfe ", sagte Offensivspieler Dominick Drexler: " Das passt vielleicht besser zu den Charakteren in der Mannschaft. Und bei der Qualität, die in der Bundesliga auf uns zurollt, ist es besser, nicht ins offene Messer zu laufen ."