Bochum gegen Dortmund "Kleines" Revierderby - verlieren verboten Stand: 13.02.2025 14:32 Uhr

Jeweils sieben Punkte trennen den VfL Bochum und Borussia Dortmund vom jeweiligen Sehnsuchtsort. Im direkten Duell heißt es deshalb: Verlieren verboten. Pikant: Bochum ist für Dortmund ein Angstgegner.

Borussia Dortmund hat im Zwischenrunden-Hinspiel der Champions League einen 3:0-Sieg bei Sporting Lissabon eingefahren und steht mit einem Bein im Achtelfinale.

Das ist schön für den BVB und wichtig. Doch über allem steht die Bundesliga und dort sieht es weiter mau aus für die Schwarz-Gelben.

Euphorie ist in Dortmund verboten

Dortmund ist mit 29 Punkten gerade mal Elfter und hat sieben Zähler Rückstand auf Platz vier, der auch in der kommenden Saison einen Platz in der Königsklasse garantiert. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Niko Kovac gab es gegen Stuttgart daheim eine Niederlage.

Deshalb waren die krisengeplagten Dortmunder nach dem Sieg in Portugal auch nicht zu euphorisch. Denn das Team gilt als wankelmütig und unkonstant. "Es war ein erster Schritt, aber wir wissen, dass wir noch viele vor uns haben" , sagte deshalb auch Sportdirektor Sebastian Kehl.

Und sein Vorgesetzter Lars Ricken warnte die Profis, dass "jetzt keine Selbstzufriedenheit eintreten" dürfe. Mit anderen Worten heißt das, dass dem vermeintlichen Befreiungsschlag keiner so recht über den Weg traut.

Erst sechs BVB-Siege in Bochum

Jetzt geht es am 22. Spieltag am Samstag (ab 15.30 Uhr in der Radio-Vollreportage und im Ticker bei der Sportschau) in der Liga nach Bochum. Was sich erstmal einfach anhört für den BVB. Denn der VfL ist Tabellen-Letzter und seit vier Spielen sieglos. Drei Zähler fehlen auf den Relegationsplatz und sieben auf das rettende Ufer.

Doch Bochum ist so etwas wie der Angstgegner der Borussia - jedenfalls an der Castroper Straße. Dort gab es in 33 Ligaspielen nur sechs Siege. Bochum gewann elfmal, zudem gab es 16 Unentschieden. Auch die drei jüngsten Duelle in Bochum endeten jeweils 1:1. Die Dortmunder Siegquote beim kleinen Nachbarn ist damit mit 18 Prozent genauso niedrig wie die beim großen FC Bayern München.

Schlechte Erinnerungen an 2023

Über das Spiel im April 2023 regen sie sich in Dortmund heute noch auf. Am 30. Spieltag, also kurz vor Saisonschluss, verweigerte Schiedsrichter Sascha Stegemann dem BVB in Bochum einen Strafstoß und bewertete dies dann anschließend als Fehlentscheidung. Der Referee erntete harsche Kritik und bekam später leider auch Morddrohungen. Hintergrund: Dortmund verpatzte damals am letzten Spieltag gegen die Mainz die sicher geglaubte Meisterschaft und das wäre - so die Kritiker - mit zwei Punkten mehr aus dem Bochum-Spiel nicht passiert.

Schiedsrichter Sascha Stegemann (M.) war nach seiner Fehlentscheidung bedroht worden.

Druck auf dem Kessel

Wie auch immer. Selten war vor dem "kleinen" Revierderby auf beiden Seiten so viel Druck. Es heißt: Verlieren verboten. Im Falle einer Pleite könnte für beide der Rückstand aufs jeweilige Traumziel - für Bochum ist das Rang 15, für Dortmund Platz vier - auf zehn Punkte ansteigen.

"Wir fahren jetzt nach Bochum, und Sie wissen auch, dass es in Bochum nicht leicht ist" , sagte Kovac nach seinem ersten Sieg im zweiten Pflichtspiel mit der Borussia.

Der VfL muss allerdings auf Torjäger Myron Boadu verzichten. Der Niederländer zog sich beim jüngsten 2:2 bei Holstein Kiel eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Im Kellerduell hatte er beide Treffer erzielt.

Das Derby ist ein Krisenduell

Es ist ganz klar ein Krisenduell. Elf Punkte - so schlecht stand Bochum in seinen 38 Bundesliga-Jahren nach 21 Spieltagen noch nie da. Und Dortmund hat mit 29 Zählern so wenige wie zuletzt vor zehn Jahren. Daran ändert dann auch der Sieg bei Sporting Lissabon nichts.