Schnelle Vorstöße über die rechte Außenbahn, präzise Torschüsse, ein Pass zum richtigen Zeitpunkt. Auf einmal läuft es rund. Sechs Tore und zwei Vorlagen gingen in den jüngsten vier Pflichtspielen auf Bellarabis Konto, darunter der Last-Minute-Ausgleich beim 2:2 gegen Hannover oder die Beteiligung an allen drei Treffern zur klaren Pausenführung beim 6:2 in Bremen. Auch beim 5:0 im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach traf er zwei Mal.

Eine Frage der Kontinuität

Keine Frage, dass er auch im Heimspiel am Samstag (03.11.2018) gegen 1899 Hoffenheim wieder dabei sein wird. Nicht nur für Leverkusen sondern auch für Bellarabi wird die Partie der Gradmesser sein, ob der Aufschwung am Rhein ein Strohfeuer ist, oder doch mehr.

Das meint auch Trainer Herrlich: "Es ist jetzt nicht zu Ende. Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben." Für Bellarabi könnte das heißen, da hinzukommen, wo er schon einmal war. Stichwort: Stammspieler, Nationalspieler, Rekordspieler.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 03.11.2018, ab 18 Uhr

Stand: 02.11.2018, 14:35