FC Schalke 04 - offen

Schalke-Trainer David Wagner will sich erst nach dem zweiten Trainingslager auf einen Kapitän festlegen. Medienberichten zufolge könnte Alexander Nübel auf Ralf Fährmann, der an Norwich City ausgeliehen ist, folgen. In den bisherigen Testspielen führte Benjamin Stambouli (Foto) die Mannschaft aufs Feld.