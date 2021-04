Champions-League-Rennen: Zwei direkte Duelle am Samstag

Ring frei, die Glocke klingt: Der Boxkampf um die Königsklasse wird am Samstag mit zwei direkten Duellen endgültig eröffnet. In der viertletzten Runde attackiert der angeschlagene Riese Borussia Dortmund, der schon vor Wochen k.o. schien, den VfL Wolfsburg. Außerdem empfängt Bayer Leverkusen die euphorisierte Eintracht aus Frankfurt.

Dortmund mit vier Punkten Rückstand

Die Ansage von BVB-Coach Edin Terzic am Freitag war unmissverständlich: "Morgen zählt es." Am Samstag um 15.30 Uhr sollen seine Spieler "alles raushauen, was im Körper drinsteckt, um Wolfsburg auf zwei Punkte herunter zu ziehen." Wolfsburg (57 Punkte) und Frankfurt (56) haben augenscheinlich gute Karten, doch der BVB (52) ist nach zwei Siegen in der Englischen Woche zurück in der Erfolgsspur und rechnet sich nun wieder reelle Chancen auf die lukrative Champions League aus.

"Mit Blick auf Wolfsburg ist es ein Endspiel. Je nachdem was Frankfurt in Leverkusen macht, kann da auch einiges passieren" , sagte Terzic am Freitag. Auch der Top-Torjäger Erling Haaland ist heiß auf das Duell in Wolfsburg. "Der Hunger in uns ist noch am Leben!" , twitterte der norwegische Stürmer, dessen Verbleib wohl unmittelbar an das Erreichen der Königsklasse geknüpft ist.

Glasner will gewinnen, nicht mauern

Verzichten muss der BVB bei seiner "Wolfsjagd" auf den gelbgesperrten Mats Hummels, dafür ist der schmerzlich vermisste Jadon Sancho wieder zurück. Der 21-jährige Engländer, der wegen eines Muskelbündelrisses sieben Wochen lang ausgefallen war, versprühte nach seiner Einwechslung gegen Union Berlin "einen hervorragenden Eindruck" , ein Startelf-Einsatz ist durchaus denkbar. Die jungen Wilden um Sancho und Haaland treffen in Wolfsburg jedoch auf die zweitstärkste Defensive der Liga.

Dennoch will sich Oliver Glasner gegen Dortmund nicht einigeln. "Ich bin eher jemand, der angriffslustig ist und sagt: Lass uns das Spiel gewinnen" , erklärte der VfL-Coach nach dem überzeugenden 3:1 in Stuttgart. Seine Rechnung ist einfach: Ein Sieg lässt den Vorsprung auf acht Punkte anwachsen. "Und acht sind besser als fünf."

Frankfurt kassierte in Leverkusen in sechs Spielen 24 Tore