Vor dem Bundesliga-Start - diese Youngster könnten begeistern

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Dass jemand, der von einem englischen Zweitligisten verpflichtet wird, eine ganze Liga in Ekstase versetzt, dürfte nicht wirklich normal sein. Doch der 17-Jährige Bellingham hat genau das geschafft - mit nur einem Spiel. Im DFB -Pokal erzielte er direkt sein Debüt-Tor für den BVB . Trotz seiner eher schlanken Statur eroberte er viele Bälle, gewann die meisten seiner Zweikämpfe und schaltete sich vorne mit ein. Damit verdiente er sich direkt eine glatte Eins im Star-Ensemble des BVB.

Klar ist die Konkurrenz bei Dortmund groß - denn Bellingham ist neben den Etablierten nicht der einzige talentierte Jungprofi in den schwarz-gelben Reihen. Dennoch: In der Anzahl an hochtalentierten jungen Profis bei Dortmund sticht und stach der "box-to-box-player" , wie es die Englänger gerne nennen, heraus. Sein Potenzial scheint gewaltig, der BVB ließ sich Bellingham immerhin 28,5 Millionen Euro kosten. Und einen prominenten Vergleich haben die stets kreativen englischen Medien auch schon parat: Bellingham sei der neue "Frank Lampard" . Eine große Ehre für den Youngster.

Tahith Chong (Werder Bremen)

Tahith Chong erzielt im Pokal das 2:0 für Bremen.

Eigentlich wollte Werder Bremen in der vergangenen Saison in den Europapokal. Doch nicht nur hinten kassierte man zu viele Gegentreffer, auch vorne haperte es zu oft. Die offensive Harmlosigkeit soll nun unter anderem Chong beheben. Der Niederländer wurde von Manchester United ausgeliehen. Dort gelang ihm Beachtliches: Innerhalb eines Jahres marschierte er von der Jugendakademie über die zweite Mannschaft bis in den Premier-League-Kader der "Reds" . Mit gerade mal 20 Jahren. Sein Debüt feierte er im FA -Cup im Januar, in der Europa League hat er sogar schon zwei Vorlagen zu Buche stehen.