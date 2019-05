Tiefen Frust gab es in Hannover nicht nur bei Hendrik Weydandt: Die 96er spielen in der nächsten Saison sicher in der 2. Liga. Auch der klare 3:0-Erfolg am vorletzten Spieltag der laufenden Saison über den SC Freiburg brachte keine Hoffnung oder gar Rettung für die Niedersachsen.