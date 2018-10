Jovic erzielt als 14. Spieler fünf Treffer in der Liga

Fünf Tore als erster Eintracht-Spieler in der Bundesliga überhaupt und dazu noch als jüngster Bundesliga-Spieler aller Zeiten: Jovic hat mit seiner Tor-Gala gegen Fortuna Düsseldorf Geschichte geschrieben. "Man muss mit Superlativen immer aufpassen", schwärmte Frankfurts Trainer Adi Hütter von seinem 20 Jahre jungen Sturmjuwel, "aber für mich hat er das Potenzial zum Weltklassestürmer".

Seit diesem Freitag (19.10.2018) wird Jovic nun in einem Atemzug mit Robert Lewandowski, Jürgen Klinsmann oder Gerd Müller genannt, denen auch fünf Tore in einem Spiel gelangen. Nur einer war besser: der Kölner Dieter Müller. Der erzielte am 17. August 1977 gegen Werder Bremen beim 7:2-Sieg des FC sage und schreibe sechs Tore - bis heute eine einmalige Bestmarke.

"Für mich zählte nur die Mannschaft"