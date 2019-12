sportschau.de: Es war die Aufregerszene des 15. Spieltags. Im Spiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt ist Frankfurts Mijat Gacinovic frei durch auf dem Weg zum Schalker Tor, wird gestoppt von Schalkes Torhüter Alexander Nübel. Eine Szene zum Luftanhalten, weil Nübel Gegenspieler Gacinovic mit fast gestrecktem Bein am Brustkorb trifft. Gacinovic muss verletzt raus, es gibt für Nübel die Rote Karte. Uli Stein, wie haben Sie diese Szene gestern wahrgenommen?

Uli Stein: Ja, so wie vermutlich alle am Bildschirm. Man ist natürlich erst einmal erschrocken, denn es sah brutal aus. Man konnte dann in den verschiedenen Einstellungen erkennen, dass es auch brutal war. Man kann im Grunde froh über die heutige Meldung sein, dass Gacinovic nur eine Rippenprellung hat und bald wieder spielen kann. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass solche Szene nicht passieren dürfen.

sportschau.de: Eintracht-Trainer Adi Hütter sagte im Nachgang in der Pressekonferenz, dass es natürlich ein hartes Foul und auch eine berechtigte Rote Karte war. Er habe aber keinen Vorsatz bei Nübel erkannt. Sehen Sie das ähnlich?

Stein: Nein, böser Vorsatz war’s sicher nicht. Man kann erkennen, dass Nübel versucht hat, den Ball zu spielen. Er trifft den Ball aber nicht, sondern springt dran vorbei. Also trifft er den Gegenspieler. Und ich sage: Auch wenn es kein Vorsatz war – so darf man nicht zum Ball gehen. Das macht man einfach nicht. Das weiß man auch als Spieler, dass das nicht geht. Insofern ist das auch nicht entschuldbar.

sportschau.de: Die Torhüter nehmen auch im Strafraum öfter so eine Art "Schutzbein" mit nach vorn, um sich selber zu schützen. Ist das ein antrainierter Reflex, den Nübel da draußen - 30 Meter vor dem Tor - hätte ausknipsen müssen?

Stein: Nein, das ist nicht vergleichbar. Dass man als Keeper im Strafraum das Knie zum Schutz hochnimmt, ist völlig normal. Damit zeigt man dem Gegenspieler auch: 'Hoppla, hier hast Du nichts zu suchen, das ist mein Revier‘. Damit verletze ich als Torwart ja auch niemanden. Aber Nübels Aktion war ganz anders. Mit gestrecktem Bein - das ist gefährlich. Und damit verletzt man Gegenspieler auch.

sportschau.de: Gefährlich an dieser Szene ist ja auch, dass beide Spieler auf den Ball gucken. Gacinovic sieht den heranrauschenden Nübel im Zweifel gar nicht und kann sich vielleicht gar nicht auf den Aufprall vorbereiten. Im Handball wurde angesichts ähnlicher Szenen bei Tempogegenstößen vor einigen Jahren die Torwartregel derart verändert, dass der Torwart seinen Torraum nicht mehr verlassen darf, um solche Kollisionen zu verhindern. Hielten Sie eine solche Regeländerung auch im Fußball für angebracht?