Dabei erzählt "Inside Borussia Dortmund" die Geschichte der Bundesliga-Rückrunde 2018/19 aus Sicht der Mannschaft, die so nah dran war am Titel. Pauses Film zeigt, wie der Revierclub nach einer grandiosen Hinrunde seinen Vorsprung von zeitweise neun Punkten noch verspielte.

Trainer Lucien Favre offenbart seine Fußball-Philosophie und Kapitän Marco Reus gewährt tiefe Einblicke in seine Reha. Die Bilder zeigen mit großer Nähe den Alltag der Stars, aber auch ihren Wettlauf gegen Verletzungen, Zweifel und sportliche Rückschläge. Nach dem 0:5-Debakel in München stellt die Mannschaft ihre eigene Kritik-Kultur in Frage. Immer mit dabei: die Kamera – in der Halbzeitpause, bei der Taktikbesprechung.

Im Endspurt um die Meisterschaft werden selbst BVB-Chef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc während eines Spiels mit dem Mikro verkabelt: Sie fluchen und leiden ungefiltert mit.

