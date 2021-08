Kostic schwänzt Eintracht-Training und will Wechsel erzwingen

Am Freitag durfte er immerhin noch das neue Europa-League-Trikot vorzeigen. Auf dem Vorstellungsvideo, das Eintracht Frankfurt in den Sozialen Medien präsentierte, ist Filip Kostic zu sehen, ganz gehüllt in das neue schwarze Jersey der Hessen. Ob Kostic das Shirt auch auf dem Platz tragen wird, ist mehr als fraglich. Möglicherweise ist der Serbe schon in der nächsten Woche nicht mehr in Frankfurt.