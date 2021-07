Streit um Zuschauerzahl: Frankfurt kündigt Klage an

Reschke: "Werden den Bescheid prüfen"

"Wir halten es für schwer darstellbar, dass eine Absprache mit dem Gesundheitsamt fünf Tage später einkassiert wird. Es bestärkt uns in der Vorgehensweise, für eine rechtliche Klärung zu sorgen", sagte Eintracht-Justiziar Philipp Reschke am Montag. "Sobald uns der Bescheid vorliegt, werden wir ihn prüfen. Dann ist es unser Plan, dagegen den einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen."

Der Beschluss des Gesundheitsamts Frankfurt vom Donnerstag sah vor, dass die Frankfurter zum Testspiel am Samstag (15.30 Uhr, live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de) gegen Saint Étienne 10.000 Zuschauer hätten begrüßen dürfen. Die Voraussetzung: Mindestens die Hälfte davon muss geimpft oder genesen sein. Das Sozialministerium will mit Blick auf eine Inzidenz von über 35 in Frankfurt aber maximal 5.000 Zuschauer ins Stadion lassen.

Vorstand holt sich Rückendeckung

"Für uns ist unklar, wie eine solche Festlegung auf 5.000 Zuschauer und einer Inzidenz von 35 geeignet sein soll, um in irgendeiner Form der Infektionsgefahr Einhalt zu geben oder die Ausbreitung des Virus bei einem Fußballspiel zu vermeiden", so Reschke.

Die Eintracht sieht bei der Entscheidung zudem die Vehältnismäßigkeit nicht gewahrt und verweist darauf, dass in einem Stadion mit 10.000 Plätzen ebenso 5.000 Fans zugelassen wären wie nun in der Frankfurter Arena, die rund 50.000 Menschen fassen kann. Für die rechtlichen Schritte habe sich der Vorstand die Rückendeckung des Aufsichtsrats und des Präsidiums geholt.

Feldmann mit offenem Brief an Bouffier und Klose

Inzwischen hat sich auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Staatsminister Kai Klose (Grüne) gewandt. "Erlauben Sie Geimpften und Genesenen den Zutritt zu Veranstaltungen über die jeweiligen Höchstgrenzen hinaus", fordert er darin unter anderem. "Gerade jetzt, da genug Impfstoff da ist und die Impfbereitschaft zugleich merklich zurückgeht, braucht es doch solche Anreize. Dies gilt erst recht in einer Stadt wie Frankfurt, die wie andere deutsche Metropolen auch mit höheren Inzidenzen zu kämpfen hat."

HR | Stand: 26.07.2021, 17:12