Eintracht Frankfurt: Findet das Verwirr-Spiel um Younes ein Ende?

Rechtehalter SSC Neapel will Verkauf

Ein weiteres Leihgeschäft kommt für den ausleihenden Verein SSC Neapel in Sachen Younes nicht in Betracht. Daran scheiterte kürzlich schon der Wechsel zu Sivasspor. Der aufnehmende Klub - mutmaßlich im arabischen Raum - müsste den Mittelfeldspieler also kaufen. Younes' Vertrag in Neapel läuft immerhin noch bis zum Sommer 2023.